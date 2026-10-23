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Una famosa periodista le respondió a Darín tras las críticas a una de sus películas: "Mediocre"

Un cruce entre una panelista de espectáculos y una de las máximas figuras del cine argentino encendió la polémica.

El actor fue criticado por una conductora de televisión.

El actor fue criticado por una conductora de televisión.

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La periodista Laura Ubfal reaccionó de forma contundente en su programa de televisión, luego de los dichos expresados por Ricardo Darín en un envío de un canal de aire. El enfrentamiento mediático se desató tras las duras críticas recibidas por la película Lo dejamos acá, el reciente estreno en una a plataforma.

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Frente a las repercusiones del largometraje que coprotagoniza junto al actor Diego Peretti, el afamado intérprete argentino decidió responder públicamente a las descalificaciones sin nombrar directamente a la comunicadora. Durante su entrevista en televisión, Ricardo Darín manifestó firmemente: "Contrariamente a lo que opinó una señora por ahí, a quien respeto muchísimo como profesional, me parece que hizo una interpretación liviana".

Profundizando en su postura sobre el film de Netflix, la estrella de cine defendió en Otro día perfecto (El Trece) el trasfondo de la historia argumental y argumentó la verdadera propuesta del guion ante la audiencia. En esa línea, el actor profundizó: "Me parece que no interpretó que la película es una defensa del psicoanálisis y de la tradición del psicoanálisis. Lo que propone la historia es que lo difícil es salirse de la ortodoxia".

Ubfal cruzó a Darín.

Ubfal cruzó a Darín.

Sin quedarse callada, en La Linterna (Bondi Live), la conductora de televisión aprovechó el chat en vivo de su transmisión de streaming para responder de manera tajante las afirmaciones del artista. Con tono directo, Laura Ubfal sentenció: "Yo no tengo nada qué contestarle a Darín. Es una película mediocre, nada más, chicos. No exageremos con las cosas".

Para concluir su descargo mediático, la especialista en espectáculos reafirmó sus dichos sin dejar de reconocer el prestigioso recorrido del inolvidable protagonista de El secreto de sus ojos. De modo categórico, la conductora concluyó: "Hay películas divinas de Ricardo y otras que no tanto, como esta de 'Lo Dejamos Acá' que la tienen que dejar acá porque no vale nada, pero bueno".

Ricardo Darín habló de su nieto

El reconocido actor Ricardo Darín atraviesa días de profunda emoción familiar tras el nacimiento de su nieto Dante, hijo fruto de la relación entre el Chino Darín y Úrsula Corberó. En una distendida charla conducida por Mario Pergolini, el compañero de elenco Diego Peretti tomó la palabra y reveló: "No, pero vi fotos del nieto. Y vi lo baboso que está el abuelo. Con Dante".

Movilizado por el reciente acontecimiento que transformó la intimidad de su hogar, el célebre protagonista cinematográfico no ocultó la enorme felicidad compartida por todo su círculo íntimo. Ante la consulta sobre la llegada del pequeño, Ricardo Darín declaró conmovido: "Todos estamos enloquecidos de amor con él".

A pesar de la inmensa alegría de asumir el rol de abuelo, el artista confesó que la vivencia más impactante consiste en observar el crecimiento personal de su propio hijo en esta nueva faceta. Reflexionando sobre el lazo generacional, Ricardo Darín afirmó sensibilizado: "Lo más fuerte es ver a tu hijo padre. Eso es lo más fuerte de todo".

Ricardo Darín junto a Dante.

Ricardo Darín junto a Dante.

Tiempo después, en un diálogo mantenido con la periodista Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina por AM 1110, el actor brindó detalles cotidianos de la intimidad con el bebé de ocho meses. Durante la nota radial, Ricardo Darín contó entre risas: "Sí. Lo tengo ahí, lo tengo acá al lado de donde estoy yo. Está dormido".

Finalmente, la emblemática figura del espectáculo argentino detalló cómo gestiona sus compromisos laborales para sortear la distancia y acompañar el desarrollo de su nieto en cada viaje. Al describir las sensaciones de estrechar al niño en brazos, Ricardo Darín concluyó con ternura: "Tenerlo entre brazos, además con esa calma, con ese temperamento que tiene, la verdad que es un deleite".

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