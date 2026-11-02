2 de noviembre de 2026 Inicio
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Pity Álvarez declara por primera vez en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz

El cantante arribó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 minutos antes del inicio de la audiencia, en la que también prestará testimonio un perito y el padre César.

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Pity Álvarez hablará desde las 11:30.

Pity Álvarez hablará desde las 11:30.

Captura de pantalla

En el marco del juicio por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, el vecino de Villa Lugano, Cristian Pity Álvarez declarará por primera vez en la decimosexta jornada del juicio por el asesinato que ocurrió en julio de 2018. La audiencia será en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Alberto Luis Ávalos quedó detenido a disposición de la Justicia.
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La audiencia comenzará a las 11:30 y se confirmó que el músico irá de manera presencial, quien finalmente llegó pasada las 11. El traslado se concretó a través de un ambulancia, desde Solar Colonial, una clínica de salud mental ubicada en Castelar, todo organizado por el Tribunal con las autorizaciones judiciales y médicas correspondientes.

En la misma audiencia declarará el psiquiatra forense Ezequiel Norberto Mercurio y el cura rockero César Scicchitano Tagle. La defensa a cargo de los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, solicitará la incorporación de otros tres o cuatro testigos.

La decisión quedará en manos de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro. A su vez, los abogados de Álvarez esperan una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires sobre tres recursos de queja que fueron unificados.

Los abogados de Pity Álvarez advierten el riesgo para la vida y la salud del músico

En la previa del inicio de las jornadas de audiencia, los abogados de Pity Álvarez publicaron un comunicado de prensa donde advierten sobre los riesgos “para la vida y salud” del músico y “suplican la urgente intervención del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

En el escrito destacan que “tramitan tres recursos de queja interpuestos ante la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de habeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29”.

“La defensa denuncia grave riesgo para la vida y la salud de su asistido, la existencia de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. Asimismo, cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal por presunto ocultamiento de pruebas, falta de objetividad e intentos de sanción a los defensores, lo que motivó la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados”, incorporaron.

En esa línea, señalaron que “asnte la gravedad institucional de los hechos y la eventual responsabilidad internacional del Estado argentino, se requiere tratamiento urgente de los recursos”. Por último, destacaron que “se deja a salvo el buen nombre y honor de los tres jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Nº29, así como del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Abraldes, quien tomó vacaciones en pleno desarrollo del debate oral”.

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