2 de noviembre de 2026 Inicio
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El riesgo país perfora los 780 puntos y suben las acciones argentinas antes de las elecciones en Estados Unidos

El índice medido por el JP Morgan se mantiene a la baja y los activos se incrementan en Wall Street, mientras el país norteamericano se prepara para los comicios legislativos de medio término.

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El riesgo país se mantiene en movimiento.

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El riesgo país baja 8 puntos y permanece en 779 unidades, mientras que las acciones argentinas suben y los bonos en dólares cotizan mixtos en la previa de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, que se desarrollarán este martes. La actividad ocurre después de que el viernes cayera la deuda soberana.

Estados Unidos renueva su Congreso este martes con las elecciones de medio término.
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El MSCI Merval se incrementa un 0,3% a 92.630 puntos y el medido en dólares trepa un 0,4% a 56 unidades. Además, las acciones con mayores aumentos son las de Banco de Valores (+4,5%), Transportadora de Gas del Norte (+3,2%) y Transener (+3,1%), mientras que el Global 2029, 2038 y 2041 operan a la baja y el 2030 se ubica al alta.

El riesgo país se mantiene en movimiento.

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En tal sentido, la compañía Max Capital se refirió a un posible triunfo de la oposición en los comicios de este martes en Estados Unidos. "Consideramos que una eventual victoria demócrata en las elecciones de medio término de EEUU representa otro riesgo bajista para los activos argentinos en el corto plazo", expresaron según consignó Ámbito.

"Creemos que cualquier señal de avances políticos en la conformación de coaliciones o en la suspensión de las PASO podría desencadenar compras, aunque las negociaciones parecen haberse estancado", agregaron en esta línea.

Los mercados, atentos a las elecciones de medio término en Estados Unidos

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones legislativas de medio término, conocidas en inglés como midterm elections, una contienda crucial que determina qué grado de margen político y legislativo tiene cada presidente durante la segunda mitad de su mandato.

Para el público argentino, el entramado institucional estadounidense suele generar interrogantes a la hora de seguir las noticias del proceso, siempre clave ya que el resultado termina teniendo incidencia en la Argentina.

En las midterms se renueva de manera integral el Poder Legislativo federal, además de cargos ejecutivos y locales en diversos estados:

  • Cámara de Representantes (Cámara Baja): se renuevan la totalidad de los 435 escaños por un mandato de dos años.
  • Senado (Cámara Alta): se disputan 35 de los 100 escaños (los senadores duran seis años en el cargo y la Cámara se renueva por tercios cada dos años).
  • Gobernaciones y cargos estatales: se eligen gobernadores en decenas de estados, además de autoridades de legislaturas locales y secretarios de Estado que administran el propio sistema electoral.
  • Referéndums y plebiscitos: en múltiples estados se votan proyectos de ley locales directamente en la boleta, que abarcan desde derechos laborales hasta normativas sociales.
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