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Profundo dolor: murió un reconocido actor de Los Simuladores

La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de las redes sociales. El oriundo de Pergamino falleció en su casa de Córdoba, donde residía desde hace 20 años.

Murió un querido actores de Los Simuladores.

Murió un querido actores de Los Simuladores.

Redes sociales

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte del actor Marcelo Trepat, el reconocido actor que destacó por sus participaciones en Los Simuladores, Montaña Rusa y La Niñera, entre otros. El oriundo de Pergamino se encontraba en su casa de Villa Giardino, Córdoba, donde reside desde hace 20 años.

El actor fue criticado por una conductora de televisión.
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Como actor, participó en importantes ficciones nacionales de la televisión, como Los Simuladores, Montaña Rusa y La Niñera. Hacia fines de los años 90, también formó parte del exitoso ciclo Movete con Georgina, conducido por Georgina Barbarossa en América.

Además, tuvo una destacada trayectoria en el teatro: entre 2009 y 2012, fue uno de los reemplazantes de Les Luthiers y formó parte del elenco original del reconocido musical Drácula.

A través de un comunicado, la Asociación Argentina de Actores expresó sus condolencias a los familiares, amigos y colegas del artista. Trepat había nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Según las primeras informaciones, el actor falleció mientras dormía en su casa de Villa Giardino.

Los últimos años de Marcelo Trepat

Su vínculo con Villa Giardino había comenzado años antes, durante sus visitas a la casa de descanso de la Asociación Argentina de Actores. Según reconstruyeron desde la entidad, alentado por Georgina Barbarossa, Trepat compró un terreno en 1997 y, tiempo después, eligió esa localidad para establecerse definitivamente.

Además de su carrera como actor, Trepat también incursionó en la música. En 1998, participó de la grabación colectiva de Rutas del alma, un proyecto del que formaron parte el Coro Kennedy y numerosos artistas.

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