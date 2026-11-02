Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de noviembre

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación, luego de haber cerrado octubre con un alza de $20. A nivel financiero, el riesgo país, sobre el cual el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó durante la semana al Gobierno que lo reduzca de cara a 2027, rozó los 800 puntos.
En su Informe de Política Monetaria publicado, el Banco Central destacó que durante el tercer trimestre del año adquirió u$s3.400 millones y acumuló compras por más de u$s15.800 millones en lo que va del año.
"Cabe señalar que el proceso de compra de divisas no es lineal, dado que está condicionado por la dinámica del mercado de cambios. En particular, en el tercer trimestre las compras se dieron en un contexto de menores ingresos vinculados al financiamiento privado y de una mayor demanda para dolarización de portafolios", agregó.
A partir de octubre, "el ritmo de compras de moneda extranjera por parte del BCRA volvió a crecer. En este marco, las reservas internacionales aumentaron u$s1.222 millones en el trimestre, a pesar de los mayores pagos netos de deuda del Tesoro Nacional".
El dólar oficial cerró octubre al alza.
Stock
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.534.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.028.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.654,30, mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.573,62.