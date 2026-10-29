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Conmoción en Hollywood: murió Patrick Stewart, una leyenda de Star Trek y X-Men

El reconocido actor británico falleció en su casa de Los Ángeles tras atravesar una delicada enfermedad. La noticia generó repercusión por su extensa trayectoria en el cine y la televisión.

Falleció Patrick Stewart a los 86 años.

Falleció Patrick Stewart a los 86 años.

Patrick Stewart, conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y por su participación en X-Men, murió a los 86 años.

Escándalo: tensión en plena grabación.
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Stewart falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, mientras estaba bajo el cuidado de su esposa Sunny. De acuerdo con el comunicado difundido por su familia, el actor padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos enfermedades neurodegenerativas que afectan progresivamente el funcionamiento del cerebro.

Patrick Stewart.

Patrick Stewart.

El emotivo comunicado de la familia de Patrick Stewart tras su muerte

A través de un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, la familia de Patrick Stewart confirmó que el reconocido actor falleció en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa Sunny y sus seres queridos, luego de atravesar un delicado cuadro de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

"Estuvo rodeado del cálido abrazo de sus familiares y amigos, acompañado de música en vivo, oraciones, lágrimas y risas", expresaron en el mensaje con el que decidieron despedir al artista. Además, destacaron la tranquilidad con la que transitó sus últimos momentos: "Siempre atesoraremos la serenidad y la paz que se reflejaban en su rostro".

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En el comunicado también recordaron su extensa trayectoria de más de seis décadas en el teatro, el cine y la televisión, así como su compromiso con distintas causas sociales. "Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada uno de sus papeles, tanto en el arte como en la vida", señalaron.

Finalmente, la familia eligió cerrar la despedida con una reflexión que el propio Stewart había escrito en su autobiografía, Making It So: A Memoir, sobre su inolvidable personaje de Star Trek, Jean-Luc Picard: "Al final, siente el llamado de regresar a casa, igual que yo".

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