C5N en EEUU: clima de polarización y preocupación económica en la previa de las elecciones

Daniela Ballester analiza desde Nueva York el impacto del costo de vida en el electorado, la división que enfrenta a las familias y la tendencia a la baja de los republicanos en las encuestas a solo un día de los comicios.

A solo un día de que se lleven a cabo las elecciones de medio término en los Estados Unidos, la expectativa crece en las calles de Nueva York. Daniela Ballester , enviada especial de C5N , describió desde la emblemática esquina de la calle 42 y Broadway, en Times Square, el complejo panorama político y social que atraviesa el país norteamericano .

Con un escenario altamente polarizado y la economía como eje central de la discusión, Estados Unidos define en las urnas un nuevo rumbo legislativo, mientras que el presidente Donald Trump anunció este domingo a través de la cadena Fox News su decisión de bloquear sistemáticamente las leyes de la oposición si los demócratas logran la mayoría del Congreso en las elecciones de medio mandato de este martes.

El mandatario explicó su estrategia ante el hipotético escenario de un control legislativo opositor con una advertencia clara: "Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto'" . Según su visión, este bloqueo inicial obligará a los legisladores demócratas a negociar acuerdos con el Poder Ejecutivo.

Los sondeos de opinión muestran una tendencia a la baja para Donald Trump y el Partido Republicano en las últimas semanas. "Se habla de unos demócratas siete puntos por encima de los republicanos, ese mapa que en la elección de 2024, que llevó a Donald Trump a la presidencia, se tiñó todo de rojo. En esta oportunidad podría teñirse directamente de azul", planteó.

A pesar de que las encuestas pueden fallar, la posibilidad de una "ola azul" demócrata se mantiene latente en estados clave o "estados batalla".

El bolsillo, la principal preocupación de los ciudadanos

Más allá de los debates macroeconómicos, la realidad diaria de los ciudadanos pasa por la dificultad para afrontar el costo de vida. Ballester explicó que, incluso en distritos ricos como Manhattan, los trabajadores de supermercados o camareros expresan que no logran cubrir sus gastos básicos.

"El costo de vida sin lugar a dudas afecta a los norteamericanos, a los latinos también, que no consiguen los mejores trabajos", analizó la periodista. Los altos alquileres, el precio de la comida y el incremento en los combustibles (vinculado al incumplimiento de la promesa de Trump de terminar con las guerras) son factores determinantes en el humor social.

Como respuesta a esta crisis, el alcalde de Nueva York, Soran Mamdani, busca impulsar un programa estatal de bodegas y almacenes con "precios cuidados" que ofrezcan un 30% de descuento en alimentos. Sin embargo, esta medida genera rechazo en sectores que se oponen a la intervención del Estado, lo que profundiza la división de opiniones.

Grieta familiar y el voto latino

La polarización política en Estados Unidos guarda fuertes similitudes con la realidad argentina. Ballester destacó que existe un enojo notable y que los propios habitantes le han relatado cómo se viven "las discusiones familiares respecto de ser republicano o ser demócrata".

Por otro lado, el voto latino se presenta de manera sumamente diversa. Mientras que muchos se han volcado a votar masivamente, no todos rechazan las políticas migratorias duras de Trump. Algunos latinos que ya ingresaron legalmente al país apoyan la mano dura bajo el argumento de que hicieron un gran sacrificio para regularizar su situación y no desean que ingresen más personas de forma ilegal.

La mirada de los extranjeros

Durante su recorrido, Ballester dialogó con un piloto de línea aérea oriundo de Sudáfrica que trabaja en Hong Kong y se encontraba temporalmente en Nueva York. Al ser consultado sobre el panorama electoral y el crecimiento de los demócratas en las encuestas, el entrevistado manifestó su disconformidad con la política exterior de Trump y su cercanía a líderes como Vladímir Putin. "Creo que los demócratas van a dar una sorpresa a los republicanos debido a sus políticas fuera del país", anticipó.