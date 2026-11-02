Ganó Gran Hermano, se le prendió fuego la casa y ahora es chofer de auto de aplicación

El presente de Esteban ‘Bam Bam’ Morais dista considerablemente del pico de popularidad y exposición mediática que experimentó tras consagrarse victorioso en la edición de Gran Hermano 2007 . Lejos del medio que lo vio brillar como una de las figuras más recordadas del popular formato, el exparticipante encara una realidad completamente diferente.

Actualmente, se gana la vida desempeñándose como chofer de una plataforma de traslados mientras lucha por reconstruir su economía tras atravesar un devastador siniestro en su vivienda.

La rutina del ganador de Gran Hermano 2007 cobró notoriedad pública debido a un imprevisto encuentro grabado por una usuaria en pleno trayecto. Una pasajera solicitó un viaje desde Martínez hacia Nordelta y, al ingresar al vehículo, reconoció de inmediato la identidad del automovilista que la transportaba . Impactada por el hallazgo en la vía pública, la joven decidió documentar la secuencia con su teléfono celular para difundirla rápidamente.

El sorpresivo video no tardó en viralizarse luego de que la clienta registrara la amigable reacción del conductor. Al notar la sorpresa de la acompañante, el ex Gran Hermano respondió con una sonrisa y aceptó mantener un diálogo abierto sobre su situación actual durante el transcurso del recorrido . Antes de registrar el material audiovisual, la mujer le consultó de manera directa si estaba autorizado a revelar detalles de su intimidad: “¿Puedo contarlo?” , a lo que el antiguo mediático accedió sin inconvenientes.

Durante el traslado, la pasajera relató que el antiguo participante le detalló el drama sufrido tras el trágico incendio consumado el 13 de febrero de 2026 . Aquel trágico episodio representó un quiebre absoluto en su estabilidad personal, dado que el fuego destruyó gran parte de sus bienes materiales, sus reservas financieras y los ahorros destinados a la compra de una propiedad para su heredera.

La historia del recordado ganador del reality generó un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes destacaron su resiliencia para salir adelante ante la adversidad. Pese a las cuantiosas pérdidas materiales y al difícil trance vivido meses atrás, el chofer continúa trabajando a diario al volante para estabilizar sus finanzas. De esta forma, el testimonio registrado de forma fortuita puso nuevamente en pantalla la vertiginosa transformación de vida que le tocó atravesar lejos de las cámaras de televisión.

Qué es de la vida de Esteban ‘Bam Bam’ Morais

Tras el trágico incendio que destruyó sus ahorros e instalaciones particulares, Esteban ‘Bam Bam’ Morais reorganizó por completo su rutina diaria para sostenerse económicamente en el país. El mediático reconoció en declaraciones que optó por incorporarse al rubro de los traslados urbanos sin ningún tipo de prejuicio social ni profesional: “Sí, estoy manejando un auto de aplicación. No me da vergüenza decirlo, es un laburo como cualquier otro, como la televisión”.

La labor frente al volante no representa su única fuente de ingresos en la actualidad, ya que el ganador de Gran Hermano 2007 diversificó sus ocupaciones laborales durante la jornada. Mientras realizaba un traslado grabado por una pasajera entre Martínez y Nordelta, el automovilista aceptó revelar que también opera en los mercados financieros de manera virtual. Durante el intercambio capturado en video, la usuaria le consultó de manera explícita: “¿Puedo contar que de día hacés trading?”, a lo que el conductor respondió de forma contundente: “Sí, sí, sí”, acotando entre risas “Todo legal”.

A pesar de haber recibido ofertas laborales concretas en el exterior para retornar a la pantalla chica, el ex participante del reality prefirió declinar una propuesta comercial en Chile para no alejarse de su entorno íntimo. Su prioridad absoluta radica en acompañar la crianza de su heredera de seis años y mantener la estabilidad familiar en el territorio nacional. La clienta que viralizó la secuencia registró la pantalla del navegador del vehículo y celebró la coincidencia con entusiasmo: “¿Cuántas veces en tu vida te va a llevar no un ex Gran Hermano, sino un ganador de Gran Hermano?”.

El fortuito recorrido culminó con elogios cruzados y una divertida propuesta editorial por parte de la usuaria antes de descender de la unidad de traslado. Tras calificar al chofer como “el mejor conductor del mundo”, la joven le agradeció la anécdota y le propuso escribir la introducción de una futura publicación sobre viajes urbanos: “¿Vos hacés el prólogo de mi libro?”, le preguntó entre risas, a lo que el antiguo mediático contestó amablemente: “Y, tal vez, sí”.