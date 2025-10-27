IR A
IR A

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Una de las principales figuras de las películas más taquilleras de los últimos años decidió retomar su papel donde lo dejó.

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.

Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.

Redes sociales
Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.
Te puede interesar:

Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

En una entrevista con MTV, el periodista especializado en cine Josh Horowitz le reveló su teoría a Andrew Garfield con respecto a la presencia de su Spider-Man en Avengers: Secret Wars. Junto con esto, bromearon sobre la posibilidad de que los especialistas en lenguaje corporal descubran que mintió con su participación y se terminó por cambiar de tema para no meterlo en aprietos.

Al ser consultado por la infinidad de posibilidades que se le abrieron tras unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, el actor británico expresó: "Me encantan las películas de Spider-Verse, me encantan (Phil) Lord y (Christopher) Miller, solo lo digo. Me encanta Wolverine, me encanta Hugh". Con estas palabras, recordó su participación en Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Andrew Garfield The Amazing Spider-Man
Andrew Garfield manifestó su deseo por volver a ser Spider-Man.

Andrew Garfield manifestó su deseo por volver a ser Spider-Man.

Y lo más interesante llegó al final, cuando Garfield reveló: "Tom Hardy es, obviamente, un actor formidable y lo que ha hecho con Venom es divertidísimo. Estoy listo para pasar un buen rato". Con estas palabras, todo parece indicar que está latente la chance de que su Spider-Man tenga el esperado enfrentamiento o alianza con el simbionte.

Embed - Andrew Garfield Talks ‘After The Hunt’, His Golden Globes Look, & MCU

Estrella de Hollywood se retiró del streaming: "El cine es importante..."

Una estrella de Hollywood se retiró de las plataformas de streaming con el argumento de que no quiere ver morir a las salas de cine y tomó por sorpresa a millones de personas, ya que esto le cierra muchas oportunidades de cara a futuras películas.

Hollywood
Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

Una estrella de Hollywood se niega a participar de películas exclusivas del streaming.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump, en 1997.
play

Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Star Wars ﻿no seguirá con las películas que tenía pautadas.

Disney canceló la próxima película de Star Wars: "Lamento que los fans no puedan verla"

Los argentinos volvieron a elegir a C5N para seguir el minuto a minuto del proceso electoral.

Elecciones legislativas: otra vez los argentinos volvieron a elegir a C5N

play

Tini Stoessel: de Violetta a FUTTTURA

Netflix confirmó el estreno de la tercera temporada de una de sus mejores series argentinas.

Es una de las mejores series argentinas del último tiempo y Netflix confirmó su tercera temporada

Emotivo recibimiento a Moria Casán en el Nacional Buenos Aires.

Moria Casán revolucionó el centro de estudiantes del colegio Nacional Buenos Aires

últimas noticias

play

La advertencia de Kicillof tras la victoria de La Libertad Avanza: "Las reformas que se vienen son nefastas"

Hace 58 minutos
play
Marvel Studios podría sumar a una de las estrellas de Hollywood.

Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Hace 1 hora
Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Estados Unidos: por el cierre del Gobierno 42 millones de personas perderán los cupones de alimentos

Hace 1 hora
play

La opinión de la calle sobre el triunfo del Gobierno: "El que sufre es el pueblo"

Hace 1 hora
Hay pronósticos de hasta 100 cm de lluvia en algunas zonas en los próximos cuatro días.

El huracán Melissa amenaza con "inundaciones catastróficas" en Jamaica, Cuba y Bahamas

Hace 2 horas