Estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel: de quién se trata

Una estrella del cine anunció su deseo de volver a Marvel Studios y se trata de una de las principales figuras de Hollywood, ya que sus últimas películas fueron las más taquilleras y esto genera mucho interés en el conglomerado The Walt Disney Company.

En una entrevista con MTV, el periodista especializado en cine Josh Horowitz le reveló su teoría a Andrew Garfield con respecto a la presencia de su Spider-Man en Avengers: Secret Wars. Junto con esto, bromearon sobre la posibilidad de que los especialistas en lenguaje corporal descubran que mintió con su participación y se terminó por cambiar de tema para no meterlo en aprietos.

Al ser consultado por la infinidad de posibilidades que se le abrieron tras unirse al Universo Cinematográfico de Marvel, el actor británico expresó: "Me encantan las películas de Spider-Verse, me encantan (Phil) Lord y (Christopher) Miller, solo lo digo. Me encanta Wolverine, me encanta Hugh". Con estas palabras, recordó su participación en Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023).

Y lo más interesante llegó al final, cuando Garfield reveló: "Tom Hardy es, obviamente, un actor formidable y lo que ha hecho con Venom es divertidísimo. Estoy listo para pasar un buen rato". Con estas palabras, todo parece indicar que está latente la chance de que su Spider-Man tenga el esperado enfrentamiento o alianza con el simbionte.

Embed - Andrew Garfield Talks 'After The Hunt', His Golden Globes Look, & MCU