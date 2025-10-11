IR A
De qué murió Diane Keaton, mito de Hollywood y ganadora del Óscar

La famosa actriz falleció en su residencia de California junto a su familia, a la edad de 79 años.

Keaton era reconocida como una de las actrices más carismáticas de Hollywood.

La noticia de la muerte de Diane Keaton, este sábado a los 79 años, en su casa de California, fue confirmada por su familia a la revista People. En cuanto a las causas del fallecimiento de la artista de Hollywood no se revelaron.

Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.
Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Además, trascendió que sus allegados pidieron privacidad en este momento doloroso que atraviesan, por la pérdida de la intérprete de la trilogía de El Padrino, donde interpreta a Kay Adams, la esposa de Michael Corleone.

De acuerdo con el reporte exclusivo del semanario estadounidense "Keaton falleció a los 79 años, aunque no se ha especificado la fecha exacta ni la causa de su muerte".

Según la publicación del sábado, "No hay más detalles disponibles en este momento, y sus seres queridos han solicitado privacidad, según un portavoz de la familia".

Una leyenda del séptimo arte

Nacida como Diane Hall en Los Ángeles el 5 de enero de 1946, adoptó el apellido artístico Keaton en homenaje a su madre. A lo largo de más de cinco décadas de carrera, su nombre quedó ligado a personajes inolvidables, con una versatilidad que recorrió la comedia, el drama y el retrato de mujeres plenas, imperfectas y complejas.

Su salto al reconocimiento llegó con su participación como Kay Adams en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola. A partir de ese momento, Keaton supo construir una filmografía rica en matices, saltando del cine de autor al comercial con total soltura. Su papel en Annie Hall (1977) le valió el Óscar a la Mejor Actriz, consagrándola como una de las intérpretes más originales de su generación.

Embed - Annie Hall (5/12) Movie CLIP - Awkward Annie (1977) HD

Keaton mantuvo colaboraciones memorables con el cineasta Woody Allen, protagonizando películas como Dos extraños amantes, Manhattan y la misma Annie Hall. Pero también su talento se extendió hacia producciones de diversa naturaleza: Algo para recordar, Club de señoras, Papá por siempre o El club de las divorciadas, entre otras, la mostraron en distintos registros.

