Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

La comedia es interpretada por Keaton, junto Kathy Bates y Alfre Woodard y fue un estrenada en 2024.

Campamento de verano con Diane Keaton

Campamento de verano con Diane Keaton, Kathy Bates y Alfre Woodard.

Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall, murió esté sábado a los 79 años. Se hizo conocida con la trilogía de El Padrino, con Francis Ford Coppola, en los años 70, y fue la protagonista de infinidad de películas taquilleras de Hollywood hasta Campamento de verano, su última película.

Richard Armitage y Hannah John-Kamen lideran un elenco que brilla en cada episodio.
Está en Netflix, es una serie súper corta y te mantiene atrapado cada segundo

El film se estrenó en mayo en 2024, y cuenta la historia de Nora (Keaton), Ginny (Kathy Bates) y Mary (Alfre Woodard), que siguen siendo amigas tras volverse inseparables en el campamento de verano de su infancia.

Ante el riesgo de distanciarse, las tres acuerdan regresar al bosque para la próxima reunión del campamento, y se grabó en una villa en las afueras de Asheville, Carolina del Norte. En cuanto al género se trata de una comedia, que habla de los sentimientos, la amistad y la madurez.

Las tres mujeres se reencuentran cincuenta años después, cuando sus vidas cambiaron, pero siguen necesitando esa amor de amigas que las unió desde la infancia.

La historia de las tres amigas que se reúnen tras varias décadas en un campamento de verano puede verse en HBOMax.

Noticias relacionadas

