Campamento de verano: de qué trata la última película que protagonizó Diane Keaton

Diane Keaton, ganadora del Oscar por Annie Hall, murió esté sábado a los 79 años. Se hizo conocida con la trilogía de El Padrino, con Francis Ford Coppola, en los años 70, y fue la protagonista de infinidad de películas taquilleras de Hollywood hasta Campamento de verano, su última película.

El film se estrenó en mayo en 2024, y cuenta la historia de Nora (Keaton), Ginny (Kathy Bates) y Mary (Alfre Woodard), que siguen siendo amigas tras volverse inseparables en el campamento de verano de su infancia.

Ante el riesgo de distanciarse, las tres acuerdan regresar al bosque para la próxima reunión del campamento, y se grabó en una villa en las afueras de Asheville, Carolina del Norte. En cuanto al género se trata de una comedia, que habla de los sentimientos, la amistad y la madurez.

Las tres mujeres se reencuentran cincuenta años después, cuando sus vidas cambiaron, pero siguen necesitando esa amor de amigas que las unió desde la infancia.

La historia de las tres amigas que se reúnen tras varias décadas en un campamento de verano puede verse en HBOMax.