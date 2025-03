Confirmaron la reconciliación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Están juntos"

Esta información fue confirmada en el programa televisivo Intrusos, donde la panelista Andrea Taboada comenzó por revelar: " Hay argentinos que los vieron salir del mismo gimnasio , muy top, concurrido por actores y actrices, pero dicen que esa foto es en Francia ...". De esta manera, explicó que el reencuentro no se habría dado en España, por lo que se trataría de un viaje al país vecino al este de Europa.

Por otro lado, Karina Iavícoli, quien fuera quien se encargó de confirmar que estaban separados en 2023, sorprendió al expresar: "Me dicen que están juntos, no en pareja como antes". Esto dio mucho que hablar, ya que no quedó en claro qué quiso decir con estas palabras y llenó de ilusión a todos los fanáticos de la relación amorosa.

Embed - Tini y Rodrigo De Paul: ¿Reconciliación en puerta?

Ahora solo parece cuestión de tiempo para que uno de los dos explique cuál es la actualidad de su relación amorosa, la cual rompió muchos corazones al terminarse de forma repentina en agosto de 2023. Además, podría tratarse del regreso de una cábala de la Selección argentina y a tan solo 15 meses del comienzo del Mundial 2026.

Fuerte acusación de infidelidad contra Tini Stoessel: "A Young Miko la..."

La cantante Tini Stoessel quedó envuelta en una inesperada polémica luego de viralizarse una supuesta nueva fotografía en la que se mostró junto a Rodrigo De Paul, ya que se creía que estaba en pareja con la artista puertorriqueña Young Miko.