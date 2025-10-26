Live Blog Post

Córdoba: votó Juan Schiaretti, candidato a diputado de Provincias Unidas

El exgobernador emitió su sufragio en el colegio Domingo Savio, destacó que "se vota con normalidad" en toda la provincia y remarcó la importancia de que los ciudadanos se acerquen a las urnas. "Hay que votar sin miedo, porque Argentina no se va a desbarrancar mañana", afirmó.

También consideró que una derrota de La Libertad Avanza permitiría modificar políticas que "vienen siendo mal hechas". "Si pierde el gobierno nacional, hay más posibilidades de que se cambien las cosas. Argentina saldrá adelante", pronosticó.