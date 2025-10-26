EN VIVO

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar en el primer gran test electoral del gobierno de Javier Milei. Se renueva la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado, con debut de la boleta única de papel.

- 26 de octubre 2025 - 11:10

Es la primera vez que se vota en todo el país con la Boleta Única de Papel (BUP).

Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar este domingo en las elecciones legislativas nacionales, en el que será el primer gran test en las urnas para el gobierno de Javier Milei. Se renueva la mitad de la cámara de Diputados (127 bancas) y un tercio del Senado (24 legisladores).

Estos comicios marcarán, también, el debut nacional de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplazará a las tradicionales papeletas partidarias. El elector recibirá una sola boleta con todas las listas de candidatos y deberá marcar una cruz o tilde en el casillero que prefiera.

Los centros de votación abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18. A partir de ese horario comienza el recuento y a las 21, cuando termine la veda electoral, podrán publicarse los primeros resultados. Se espera que para esa hora ya exista una tendencia consolidada en la mayoría de los distritos.

Votó Axel Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, votó este domingo en La Plata en las elecciones legislativas nacionales. Criticó las demoras del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, aunque aclaró que la explicación a los electores "está muy bien" porque "hay que asegurar es que se vote según la voluntad de cada uno de los bonaerenses". Además, remarcó que "estamos votando por lo que va a pasar en Argentina, en la Argentina: es una buena noticia que seguimos votando acá lo que pasa acá".

Entre apoyos y reproches, Javier Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

El Presidente de la Nación ingresó por una puerta lateral, hizo la fila y votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de la avenida Medrano. Ingresó y se retiró sin dar declaraciones, pero saludó a los presentes.

Mendoza: votó el gobernador Alfredo Cornejo

El mandatario provincial compartió un desayuno con su equipo y luego emitió su sufragio en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz. "Si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macroeconomía definitivamente. Mi esperanza es que el Gobierno nacional acierte con las medidas económicas", sostuvo.

Alfredo Cornejo elecciones 26-10-25
Jorge Macri confió en la velocidad el escrutinio y aseguró que los primeros resultados estarán temprano

El jefe de Gobierno porteño habló tras emitir su sufragio en Palermo y pidió a los ciudadanos que se acerquen a votar. "Lo peor en las elecciones es la baja participación", señaló.

Córdoba: votó Juan Schiaretti, candidato a diputado de Provincias Unidas

El exgobernador emitió su sufragio en el colegio Domingo Savio, destacó que "se vota con normalidad" en toda la provincia y remarcó la importancia de que los ciudadanos se acerquen a las urnas. "Hay que votar sin miedo, porque Argentina no se va a desbarrancar mañana", afirmó.

También consideró que una derrota de La Libertad Avanza permitiría modificar políticas que "vienen siendo mal hechas". "Si pierde el gobierno nacional, hay más posibilidades de que se cambien las cosas. Argentina saldrá adelante", pronosticó.

Ignacio Torres votó en Chubut y aseguró que "es un día histórico"

El gobernador, uno de los impulsores del espacio Provincias Unidas, destacó que los chubutenses no solo elegirán a sus diputados, sino que también votarán en un plebiscito para decidir si se eliminan los fueros especiales de autoridades de los tres poderes del Estado y sindicalistas.

"Hablé con varios intendentes y con los candidatos. Se está viviendo con mucha tranquilidad, con mucha organización. Es un sistema nuevo, y además hay un plebiscito que excede la votación de candidatos. Es un día histórico para Chubut. No siempre se dan estos debates, que son un antes y un después para la calidad institucional de una provincia", remarcó.

Votó Jorge Taiana: "Esperamos una buena participación"

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires adelantó que, al igual que Mariano Recalde, "seguramente" visitará a la expresidenta Cristina Kirchner en San José 1111 antes de que se conozcan los primeros números.

"A las 21 va a haber algunos resultados importantes. Una cosa son los resultados oficiales y otra es lo que uno va a obteniendo de los compañeros. Tenemos un sistema bastante aceitado que se mostró eficiente el 7 de septiembre y se va a repetir", sostuvo, y pronosticó que habrá "mayor participación" que en las provinciales.

Tras el escándalo, José Luis Espert fue a votar pero evitó dar declaraciones

El excandidato a diputado por La Libertad Avanza, quien debió dejarle su lugar a Diego Santilli debido a sus vínculos con Fred Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, se presentó en la escuela Holy Cross, en Beccar. Allí, enfrentó a los periodistas y solo alcanzó a decir que él solo quería "hacer un aporte a la política".

Diego Santilli aseguró que su objetivo es "remontar" en la Provincia

El primer candidato a diputado por La Libertad Avanza reconoció que fue una "campaña difícil" y "corta", ya que pasaron menos de 20 días desde que José Luis Espert bajó su candidatura. "El objetivo es remontar esa distancia de septiembre", señaló en relación a la derrota por más de 13 puntos que Fuerza Patria obtuvo en las elecciones bonaerenses.

"Lo más importante es que la gente venga a votar, hacerlo con respeto y tranquilidad. Nosotros tenemos que acompañar. Hemos hecho un trabajo con todo el equipo de nuestro partido. El Presidente fue claro: corregiremos todo lo que tengamos que corregir", anticipó.

Votó Martín Lousteau: "Necesitamos un mejor Congreso"

El senador y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires, integrante de Ciudadanos Unidos, emitió su voto en una escuela de Palermo y llamó a todos los argentinos a hacer lo mismo porque "necesitamos un mejor Congreso". "Un Congreso que lea las leyes, que las entienda con mucha rigurosidad; que si hay que modificarlas, pueda hacer modificaciones", señaló.

Mariano Recalde anticipó que se reunirá con Cristina Kirchner

El candidato a senador por Fuerza Patria ya participó de los comicios y emitió su voto en una escuela del barrio porteño de Barracas. "Cuando termine la jornada, vamos a ir a San José 1111", señaló.

Votó Maximiliano Pullaro en Santa Fe: "Tiene que venir el diálogo"

El gobernador santafesino aseguró que esta elección es "muy importante" y pronosticó que habrá una mayor participación que en ocasiones anteriores. "Se ha debatido mucho dentro de los espacios políticos y creo que los argentinos van a ir a votar más", sostuvo.

"Se empieza a discutir una nueva Argentina donde parecería que nadie va a tener una mayoría legislativa como para imponer políticas públicas. Tiene que venir el diálogo, el consenso, la reflexión. No podemos estar en el lugar que estamos con las riquezas que tiene nuestro país", afirmó.

Votó Carlos Bianco: aseguró que las elecciones se desarrollan normalmente tras el temporal en la Provincia

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, emitió su voto este domingo en La Plata y adelantó que se dirigirá al Centro de Atención de Emergencias (CATE), donde se montó la base operativa de la Policía bonaerense, para controlar que "todo discurra con tranquilidad".

Señaló que se hicieron "modificaciones de último momento" en "algunas escuelas por los anegamientos en el interior profundo de la Provincia". "Hubo que cambiar algunos establecimientos, había problemas para llevar algunas urnas porque los caminos rurales no estaban en condiciones, pero acá estamos", sostuvo.

Cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas de este domingo servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.

  • Ciudad de Buenos Aires: elegirá 3 senadores y 13 diputados.
  • Entre Ríos: renovará 3 senadores y 5 diputados.
  • Chaco: se renovarán 3 senadores y 4 diputados.
  • Salta: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Neuquén: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Santiago del Estero: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Río Negro: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • Tierra del Fuego: elegirán 3 senadores y 2 diputados.

La mayor parte del recambio legislativo se da en la Cámara de Diputados.

  • Provincia de Buenos Aires: renovará 35 diputados.
  • Córdoba: renovará 9 diputados.
  • Santa Fe: renovará 9 diputados.
  • Mendoza: elegirá 5 diputados.
  • Tucumán: renovará 4 diputados.
  • Jujuy: 3 diputados.
  • Catamarca: 3 diputados.
  • San Juan: 3 diputados.
  • San Luis: 3 diputados.
  • Santa Cruz: 3 diputados.
  • Corrientes: 3 diputados.
  • La Pampa: 3 diputados.
  • Misiones. 3 diputados.
  • La Rioja: 2 diputados.
  • Chubut: 2 diputados.
  • Formosa: 2 diputados.
Trenes, colectivos y subte: cómo funciona el transporte público durante las Elecciones 2025

Como en los comicios de mayo, la Ciudad de Buenos Aires especificó que el servicio de subte inicia una hora antes de lo habitual. Es decir, todas las líneas están operativas desde las 7 para acompañar la apertura de las urnas y permitir que los ciudadanos puedan llegar a tiempo a emitir su sufragio.

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se dispuso la gratuidad del servicio público de transporte automotor de pasajeros "para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades".

En cuanto al servicio ferroviario, los trenes circularán con frecuencia de día domingo, lo que implica intervalos más espaciados entre cada formación.

Elecciones 2025: abrieron los comicios en todo el país

Los centros de votación de todos los distritos abrieron sus puertas a las 8 de la mañana, y se podrá votar hasta las 18. Más de 36 millones de argentinos y argentinas están habilitados para concurrir a las urnas.

Dónde voto en las elecciones 2025: consultá el padrón electoral definitivo

La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta en línea del padrón definitivo para las elecciones legislativas 2025. Para hacerlo, hay que indicar número de DNI, género que figura en el documento y distrito electoral. Con esos datos, la página informa el establecimiento de votación, la dirección, la mesa y el número de orden.

Cómo hay que hacer para votar con la Boleta Única Papel

El elector deberá presentarse en la mesa donde está empadronado y entregar su Documento Nacional de Identidad (DNI) a la autoridad de mesa. El presidente de mesa desprenderá del talonario la BUP ya firmada, y la entregará al votante junto con una birome.

Con estos elementos, el votante deberá dirigirse a la cabina de votación, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro. Una vez en la cabina, tendrá que hacer una única marca en uno de los 15 casilleros posibles que contendrá la BUP. Puede ser una cruz, un tilde o cualquier otra señal que no dé lugar a ambigüedades. Si el distrito elige diputados y senadores, deberá hacer una marca para cada categoría.

Luego de realizar su marca, debe plegar la boleta a la mitad y nuevamente a la mitad, quedando en cuatro partes. Finalmente, con la boleta plegada, el votante concurre a la urna para depositar su voto. Es importante recordar que ya no se utiliza el viejo sobre.

