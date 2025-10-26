Votó Axel Kicillof en La Plata: "Estamos eligiendo qué va a pasar en Argentina"
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, votó este domingo en La Plata en las elecciones legislativas nacionales. Criticó las demoras del nuevo sistema de Boleta Única de Papel, aunque aclaró que la explicación a los electores "está muy bien" porque "hay que asegurar es que se vote según la voluntad de cada uno de los bonaerenses". Además, remarcó que "estamos votando por lo que va a pasar en Argentina, en la Argentina: es una buena noticia que seguimos votando acá lo que pasa acá".