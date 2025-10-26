26 de octubre de 2025 Inicio
Incertidumbre en Fuerza Patria a la espera de los resultados en la provincia de Buenos Aires

Cristina Álvarez Rodríguez, Alexis Guerrera y Carlos Castagneto destacaron la jornada electoral “ejemplar” y expresaron optimismo frente a los primeros datos que llegan desde los distritos bonaerenses.

Desde el bunker de Fuerza Patria auguran un "muy buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

A minutos de que comiencen a publicarse los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas, en el búnker de Fuerza Patria reina la incertidumbre ante la recuperación de La Libertad Avanza que logró recortar la diferencia de 14 puntos que obtuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.
La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

Desde el búnker de Fuerza Patria auguran un "buen resultado" en la provincia de Buenos Aires

Desde el búnker de Fuerza Patria, los referentes del espacio expresaron satisfacción por el desarrollo de la jornada electoral y se mostraron confiados en que los primeros resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires marcarán una tendencia favorable para el frente.

La jefa de Asesores del Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, celebró el clima democrático y el compromiso ciudadano: “Hemos tenido en la provincia de Buenos Aires una jornada ejemplar, democrática. El pueblo bonaerense votó en paz pese al cambio de sistema. Demostraron que es un pueblo consciente de su derecho. Estamos tranquilos, expectantes, con buenos números que van llegando”. Además, agradeció el trabajo de las fuerzas de seguridad, las autoridades de mesa y los fiscales.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, aseguró que los primeros datos arrojan señales alentadoras para el espacio: “Los resultados nos auguran un muy buen resultado y nos demuestran que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notoriamente. Eso nos da la idea de que el pueblo bonaerense ya no apoya ese resultado”.

En la misma línea, el diputado nacional Carlos Castagneto destacó el comportamiento del electorado y el sentido político de la votación: “Fue una elección ejemplar. La provincia de Buenos Aires vuelve a reafirmar que tiene que haber un rechazo al gobierno de Milei. Los primeros resultados nos dan una expectativa muy importante”.

Desde Fuerza Patria señalaron que seguirán de cerca la evolución del escrutinio, aunque anticipan un panorama “alentador” en los principales distritos del conurbano bonaerense.

Axel Kicillof destacó que las elecciones se realizaron con normalidad y criticó el cambio del sistema electoral

Pasadas las 20 horas, desde el bunker de Fuerza Patria en la provincia, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó que las elecciones se desarrollaron “con total normalidad en toda la provincia de Buenos Aires con el nuevo sistema”.

Además señaló que en algunos establecimientos “se registraron largas colas porque había que explicarles cómo votar”, y subrayó la trascendencia de la jornada: “Es un día importantísimo, donde estamos votando en Argentina lo que va a pasar en Argentina”.

