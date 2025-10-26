Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores Los comicios legislativos de este domingo permitieron el recambio de buena parte de la composición de la Cámara de Diputados y del Senado. Por







El Congreso renovó bancas.

Las elecciones legislativas nacionales que se desarrollaron este domingo permitieron el recambio de buena parte de la composición de ambas cámaras del Congreso, con varias bancas que se pusieron en juego.

En los comicios se renovaron 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Para la Cámara de Diputados, la cantidad de bancas puestas en juego varió según la población de cada provincia. La provincia de Buenos Aires renovó 35 diputados, mientras que distritos con menor cantidad de habitantes, como Tierra del Fuego, solo renovaron dos.

Las 24 bancas de senadores en disputa correspondieron a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designaron tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría.