27 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Los comicios legislativos de este domingo permitieron el recambio de buena parte de la composición de la Cámara de Diputados y del Senado.

Por
El Congreso renovó bancas.

El Congreso renovó bancas.

Las elecciones legislativas nacionales que se desarrollaron este domingo permitieron el recambio de buena parte de la composición de ambas cámaras del Congreso, con varias bancas que se pusieron en juego.

El Congreso renovó bancas.
Te puede interesar:

Elecciones 2025: cómo quedará conformado el Congreso tras las legislativas

En los comicios se renovaron 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Para la Cámara de Diputados, la cantidad de bancas puestas en juego varió según la población de cada provincia. La provincia de Buenos Aires renovó 35 diputados, mientras que distritos con menor cantidad de habitantes, como Tierra del Fuego, solo renovaron dos.

Las 24 bancas de senadores en disputa correspondieron a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designaron tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría.

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Los legisladores que resultaron electos este domingo asumirán sus bancas el próximo 10 de diciembre para iniciar una nueva etapa en el Congreso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Provincia por provincia, así fue el resultado. 

Elecciones legislativas: los resultados provincia por provincia

play

La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo a nivel nacional

España es el país con más argentinos habilitados para votar con un total de 138 mil personas.

La asistencia electoral en el exterior también fue una de las más bajas de la historia

En Entre Ríos se produjo una de las detenciones más importantes: un hombre de 66 años acusado de cometer abuso sexual agravado.

Quiénes son los prófugos de la Justicia que fueron atrapados después de ir a votar

El dólar cripto marca la expectativa del mercado por el valor del oficial.

El dólar cripto se desplomó tras el amplio triunfo oficialista: cotiza a $1.430

play

Kicillof reconoció la derrota y bregó: "Ni miedo, ni tristeza, ni resignación, más trabajo, más militancia".

Rating Cero

Los famosos se mostraron felices ejerciendo su derecho a votar

Elecciones 2025: así emitieron sus votos los famosos en las urnas

Mauro Icardi no estuvo en Argentina para festejar el cumpleaños de Isabella.

El sorpresivo post de Icardi lejos de su hija durante su cumpleaños: "Todos los días..."

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de octubre de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.316 del domingo 26 de octubre de 2025

Hace 33 minutos
El ministro de Economía contó que se comunicó con la Casa Blanca y que están contentos con el resultados de las elecciones.

Tras las elecciones, Caputo ratificó la continuidad del esquema de bandas cambiarias

Hace 35 minutos
Los ADRs vuelan en el premarket de Wall Street.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

Hace 1 hora
Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.

La reacción de los principales medios del mundo ante la victoria del gobierno de Javier Milei

Hace 1 hora
El Congreso renovó bancas.

Elecciones 2025: cuándo asumirán los nuevos diputados y senadores

Hace 2 horas