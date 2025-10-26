La reacción de los principales medios del mundo ante la victoria del gobierno de Javier Milei

Tanto en Latinoamérica, como en Europa, expresaron asombro ante la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas, en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

A pocos minutos de conocerse los resultados de las elecciones legislativas de medio término, en las que ganó La Libertad Avanza en la gran mayoría de de las provincias, el resto del mundo reaccionó con sorpresa ante la victoria del gobierno de Javier Milei.

Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

"Sorpresiva victoria del partido de Milei en legislativas" , tituló France24, la cadena de noticias más importante de Francia. "La Libertad Avanza no solo arrasó en el voto nacional, sino que obtuvo la ventaja en la lucha por la joya de la corona: Buenos Aires, principal bastión del peronismo", publicó uno de los medios internacionales más importantes del mundo.

France24 es una de las agencias de noticias más importantes del mundo y se sorprendió ante la victoria de Javier Milei en las elecciones legislativas de 2025.

En Brasil también reaccionaron con asombro por la victoria del oficialismo , en un contexto atravesado por la crisis económica. O Globo no solo destacó que el resultado se explica por "la enérgica campaña de la Casa Rosada". También comentaron que, si bien el gobierno no tendrá mayoría parlamentaria, "se ha asegurado el codiciado tercio de la Cámara de Diputados, conocido como escudo legislativo"

"Con este escudo, la Casa Rosada podrá evitar que se anulen los vetos del presidente", previó el medio brasileño.

Captura de pantalla 2025-10-26 231237 O Globo destacó que la energía de la Casa Blanca en la campaña fue clave para la victoria del oficialismo.

Por su parte, la BBC destacó que "Javier Milei logra un importante triunfo en las elecciones de medio término en Argentina". De todos modos, también aseguró que el resultado fue visto como "una gran sorpresa" y no solo por la manera en la que revirtió el resultado en provincia de Buenos Aires, sino también por los diferentes escándalos que estuvo envuelto La Libertad Avanza.

"Después de meses de zozobra, con una derrota en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, escándalos de corrupción y una crisis económica por la que debió ser auxiliado por Donald Trump, Javier Milei puede festejar este domingo en Argentina un triunfo en las elecciones nacionales de medio término", sostuvo la BBC.

Captura de pantalla 2025-10-26 231447 El País de España, uno de los medios más importantes del mundo, recibió con asombro la victoria de Javier Milei.

El País de España también recibió con asombro la victoria de Milei. "Ha sido un triunfo inesperado por su magnitud y presentado como épico por el ultraderechista. Los candidatos del Gobierno dieron vuelta incluso la elección de hace menos de dos meses en la provincia de Buenos Aires, donde había perdido por 14 puntos contra el peronismo", sostuvo uno de los principales medios de comunicación del mundo.

Las elecciones legislativas argentinas también impactaron en países lejanos y con sus propios conflictos globales, como Rusia y China. Sin embargo, sus reacciones por los resultados fueron sobrias y no mostraron sorpresa alguna.

Tanto la agencia de noticias rusa Sputnik, como su par china Xinhua, tan solo informaron los resultados.