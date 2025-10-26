Elecciones legislativas 2025: entre apoyos y reproches, Javier Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

El presidente Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro. No habló con los medios, pero saludó a los presentes, quienes se expresaron entre reclamos y apoyos.
El Presidente de la Nación ingresó por una puerta lateral, hizo la fila y votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Medrano. Ingresó y se retiró sin dar declaraciones, pero saludó a los presentes.
La llegada fue a las 11 y saludó desde el auto a la gente que lo esperaba. Ingresó a la universidad y saludó a distintos medios, pero sin dar declaraciones. Allí lo esperaron los integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oria e Iñaki Gutiérrez.
En el lugar hizo la fila y cuando fue su turno saludó a los fiscales y el presidente de la mesa 2211 en Almagro y recibió la boleta. A los pocos minutos, salió y no dio declaraciones. Antes de subirse al auto, saludo y recibió algunas quejas de las personas que se encontraban en el lugar.
Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, se dirigirá al búnker montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba. Seguirá los resultados junto a su equipo de trabajo.
Las elecciones legislativas de este domingo servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.
Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.