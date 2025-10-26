26 de octubre de 2025 Inicio
Elecciones legislativas 2025: entre apoyos y reproches, Javier Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar

El Presidente de la Nación ingresó por una puerta lateral, hizo la fila y votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Medrano. Ingresó y se retiró sin dar declaraciones, pero saludó a los presentes.

Por

Ya votó Milei.

Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro. No habló con los medios, pero saludó a los presentes, quienes se expresaron entre reclamos y apoyos.

Ilustración de portada del diario neoyorkino sobre las elecciones 2025 en Argentina.
Te puede interesar:

"Trump apuesta por Milei, ¿y los argentinos?": The New York Times analizó las elecciones y brindó un duro panorama

La llegada fue a las 11 y saludó desde el auto a la gente que lo esperaba. Ingresó a la universidad y saludó a distintos medios, pero sin dar declaraciones. Allí lo esperaron los integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oria e Iñaki Gutiérrez.

En el lugar hizo la fila y cuando fue su turno saludó a los fiscales y el presidente de la mesa 2211 en Almagro y recibió la boleta. A los pocos minutos, salió y no dio declaraciones. Antes de subirse al auto, saludo y recibió algunas quejas de las personas que se encontraban en el lugar.

Milei

Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, se dirigirá al búnker montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba. Seguirá los resultados junto a su equipo de trabajo.

Cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas de este domingo servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Ocho provincias deberán renovar simultáneamente su representación en ambas cámaras del Congreso.

  • Ciudad de Buenos Aires: elegirá 3 senadores y 13 diputados.
  • Entre Ríos: renovará 3 senadores y 5 diputados.
  • Chaco: se renovarán 3 senadores y 4 diputados.
  • Salta: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Neuquén: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Santiago del Estero: renovarán 3 senadores y 3 diputados.
  • Río Negro: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • Tierra del Fuego: elegirán 3 senadores y 2 diputados.
  • La mayor parte del recambio legislativo se da en la Cámara de Diputados.
  • Provincia de Buenos Aires: renovará 35 diputados.
  • Córdoba: renovará 9 diputados.
  • Santa Fe: renovará 9 diputados.
  • Mendoza: elegirá 5 diputados.
  • Tucumán: renovará 4 diputados.
  • Jujuy: 3 diputados.
  • Catamarca: 3 diputados.
  • San Juan: 3 diputados.
  • San Luis: 3 diputados.
  • Santa Cruz: 3 diputados.
  • Corrientes: 3 diputados.
  • La Pampa: 3 diputados.
  • Misiones. 3 diputados.
  • La Rioja: 2 diputados.
  • Chubut: 2 diputados.
  • Formosa: 2 diputados.
