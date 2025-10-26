Elecciones legislativas 2025: entre apoyos y reproches, Javier Milei votó en Almagro y se retiró sin hablar El Presidente de la Nación ingresó por una puerta lateral, hizo la fila y votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Medrano. Ingresó y se retiró sin dar declaraciones, pero saludó a los presentes. Por







Ya votó Milei. Mariano Fuchila

El presidente Javier Milei votó en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro. No habló con los medios, pero saludó a los presentes, quienes se expresaron entre reclamos y apoyos.

La llegada fue a las 11 y saludó desde el auto a la gente que lo esperaba. Ingresó a la universidad y saludó a distintos medios, pero sin dar declaraciones. Allí lo esperaron los integrantes de su equipo de comunicación, Santiago Oria e Iñaki Gutiérrez.

En el lugar hizo la fila y cuando fue su turno saludó a los fiscales y el presidente de la mesa 2211 en Almagro y recibió la boleta. A los pocos minutos, salió y no dio declaraciones. Antes de subirse al auto, saludo y recibió algunas quejas de las personas que se encontraban en el lugar.

Milei Redes sociales

Milei regresó a la residencia oficial de Olivos para pasar el resto de la jornada. Por la tarde, se dirigirá al búnker montado en el Hotel Libertador sobre Avenida Córdoba. Seguirá los resultados junto a su equipo de trabajo.