¡Inesperado encuentro! Tini Stoessel pasó la noche con Paris Hilton

Con una mansión pintada totalmente de rosa chicle, ambientada con globos, brillos y donde incluso hubo una gran torta con forma de corazón con su nombre, la cumpleañera bailó y festejó con todos los presentes de su fiesta, entre ellos no solo la intérprete de Fresa sino también junto a Lele Pons y Sofi Fernández.

La Triple T lució un sexy look de pollera larga, tiro bajo, botas negras y un corset del mismo color. De accesorios, un collar con dijes y una mini bag de costado.

Finalizada la mega fiesta, la estadounidense hizo un posteo con las mejores imágenes de la noche en su Instagram y en donde se puede ver a la exestrella de Disney.

“¡Iconos solo para la mejor fiesta del año! ¡Me sentí tan querida celebrar mi cumpleaños con tantos amigos anoche! ¡Gracias a todos por venir y Sliving conmigo! ¡Los amo a todos! ¡No puedo esperar al próximo!”, escribió.

