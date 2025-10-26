26 de octubre de 2025 Inicio
Hasta las 15 votó el 41% del padrón, un porcentaje menor a las últimas dos elecciones

Las cifras de la Cámara Nacional Electoral muestran una tendencia a la baja respecto a 2023 y 2021.

La participación es uno de los datos clave de esta elección legislativa.

La Cámara Nacional Electoral informó que hasta las 15 hs votó el 41% del padrón habilitado para sufragar en las elecciones legislativas. El dato representa una menor participación en comparación con los comicios de 2023 y 2021.

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

En la comparación con las anteriores elecciones legislativas, en 2023, indica que a las 15 en las PASO había votado el 48% del padrón y en las generales el 44,4%. Pero hay que señalar que entonces se realizaron junto a las presidenciales.

El dato anterior de unas legislativas de medio término, es decir con más similitudes con las de este domingo, es de septiembre de 2021, cuando a las 15 en las PASO había votado el 43,5% del padrón y en las generales el 51%. Aunque aquí también hay que hacer una salvedad, ya que se llevó a cabo con protocolos todavía vigentes de la pandemia.

Elecciones legislativas 2025 padrón 26-10-25
El 23% del padrón fue a votar hasta las 12 del mediodía en las elecciones legislativas nacionales.

El 23% del padrón fue a votar hasta las 12 del mediodía en las elecciones legislativas nacionales.

Cómo votar con la Boleta Única Papel

Los comicios legislativos de este domingo marcan un hito en la historia electoral argentina, ya que por primera vez en elecciones nacionales se utilizará la Boleta Única Papel (BUP). Aunque representa "un cambio significativo en nuestra idiosincrasia de votación", la expectativa de las autoridades es que su implementación "no genere mayores contratiempos, ya que se trata de un sistema muy sencillo", según explicó Sebastián Schimmel, secretario de actuación electoral de la Cámara Nacional Electoral.

El primer paso para ejercer el derecho al voto se mantiene: el elector deberá presentarse en la mesa donde está empadronado y entregar su Documento Nacional de Identidad (DNI) a la autoridad de mesa. A diferencia de comicios anteriores, donde se recibía un sobre, en esta ocasión el presidente de mesa desprenderá del talonario una única boleta, la Boleta Única Papel, ya firmada, y la entregará al votante junto con una birome.

Con estos elementos –la boleta y la lapicera– el votante deberá dirigirse a un nuevo espacio para marcar su elección: la cabina de votación, que reemplaza al tradicional cuarto oscuro y suele ser un biombo o cubículo de cartón. Es fundamental tener en cuenta que, tal como antes se hacía con el sobre, cualquier otro instrumento que no sea la boleta entregada por el presidente de mesa anulará el voto.

Una vez en la cabina, el elector debe concentrarse en la boleta, que presentará en un único papel las opciones de todos los partidos para las categorías nacionales a votar en el distrito. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde se eligen únicamente diputados nacionales, la persona deberá hacer una única marca en uno de los 15 casilleros posibles que contendrá la BUP.

La marca que se realice debe ser bien clara respecto de la intención de voto. Puede ser una cruz, un tilde o cualquier otra señal que no dé lugar a ambigüedades. Schimmel enfatizó que "lo único que debe hacer el elector es realizar esa cruz, o bien no hacer ninguna marca si desea votar en blanco" en esa categoría. Si realiza dos o más marcas en la misma categoría, o si rompe o raya la boleta, el voto será considerado nulo.

