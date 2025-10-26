Furor en el premarket de Wall Street tras el triunfo de LLA: ADRs vuelan hasta 15%

En las operaciones denominadas "overnight" en Nueva York, los papeles argentinos que cotizan en la bolsa estadounidense se disparan, con las energéticas y el sector bancario como líderes. El mercado anticipa una jornada alcista este lunes.

La sorprendente victoria de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales trajo euforia a los mercados que prevén un lunes de voladuras tanto en acciones como en la deuda soberana en dólares: los ADRs ya se encuentran hasta 15% arriba, en el el "overnight" de Wall Street, el mercado que reflejan la actividad comercial durante la sesión nocturna en Estados Unidos.

Los papeles argentinos que cotizan en Nueva York se volaron tras el triunfo de LLA, con el sector financiero y energético como las subas más destacadas. Con incrementos que superaron el 15% , anticipan un lunes de euforia en los mercados para los activos argentinos.

El resultado, muy esperado para el mercado, que miraba con incertidumbre las elecciones legislativas, le traerá un fuerte respaldo a los activos argentinos. Los papeles más destacados eran los de Edenor (+17,4%) , BBVA (+15,7%) , Supervielle (+15,1%) , Banco Macro (+13,1%) , YPF (+12%) , Telecom (+11,2%) , IRSA (+10,5%) , Central Puerto (+10,5%) y Loma Negra (+10,2%) .

Cabe destacar, que no todos los ADRs (American Depositary Receipts) operan en el mercado overnight (domingo a jueves, entre las 20 y las 4 de la madrugada de EEUU), ya que se trata de una operatoria particular fuera del horario tradicional de las bolsas. El sistema funciona cuando los mercados regulares norteamericano están cerrados.

El dólar cripto se desplomó tras el amplio triunfo oficialista: cotiza a $1.430

El dólar cripto se desplomó tras el cierre de las elecciones legislativas nacionales 2025, ante las primera bocas de urna que vaticinan un triunfo del oficialismo en varias provincias: bajó más de $100, un 9% de caída, en un anticipo de la reacción que tendrán los mercados en la apertura de este lunes.

En los últimos años, el término dólar cripto se ha vuelto esencial en el panorama financiero digital, refiriéndose a un tipo especial de criptomoneda conocida como stablecoin o "moneda estable". A diferencia de las criptomonedas volátiles como Bitcoin o Ethereum, el valor de estas está diseñado para mantenerse fijo y atado al del dólar estadounidense.

Además, el cripto se convierte en un instrumento de ahorro accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana y sin límites de compra, contrario al oficial que solo está disponible los días hábiles y en horarios seleccionados. Así, según informó Google Finance (g.co/finance/USDT-ARS), la criptomoneda USDT se encuentra en $1.430.