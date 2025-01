Tini Stoessel estaría separada de Young Miko: la imagen que lo confirma

La cantante Tini Stoessel estaba en pareja con Young Miko, pero nunca lo confirmaron oficialmente. Fueron vistas juntas en muchas ocasiones y utilizaron las redes sociales para demostrarse su cariño. Sin embargo, fue a través de las misas redes que quedó evidenciado el final. Ya no hay me gusta, no hay corazones ni frases significativas. ¿Qué pasó entre las artistas?