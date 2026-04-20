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Confirmaron cuándo y dónde será el último adiós a Luis Brandoni

El actor falleció luego de permanecer internado en terapia intensiva en el Sanatorio Güemes por un hematoma provocado tras una caída en su casa.

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura

"Hoy es un día muy triste para nuestra cultura", indió Rottember tras confirmar la muerte de Luis Brandoni

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Luis Brandoni y, tras la confirmación de la triste noticia, dieron a conocer cómo y dónde será el último adiós al reconocido actor, emblema del cine, teatro y televisión.

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Beto se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del accidente, pero tras el accidente doméstico que tuvo por el cual estuvo internado lo obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, una medida adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico.

Durante la madrugada de este lunes finalmente el productor teatral y amigo de Brandoni, dio a conocer a través de las redes sociales que el también exdirigente político falleció. “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, expresó en un comunicado Multiteatro.

Horas más tarde, desde la misma cuenta de X, indicaron que el velatorio de Luis Brandoni se realizará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Presidente Julio A. Roca 523, desde las 12.

multiteatro brandoni

Además, se estima que el martes sea trasladado al Panteón de Actores, ubicado en el Cementerio de Chacarita.

La sentida despedida de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "Solo le preocupaba vivir"

Luis Brandoni falleció este lunes y el productor teatral, Carlos Rottemberg, habló y recordó a su amigo tras la noticia que golpeó a todo el mundo del espectáculo. “Solo le preocupaba vivir”, indicó.

La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, provocada por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa el 11 de abril. “Terminó resbalándose con la silla con rueditas, que no tenía que haber utilizado, y se golpeó con el escritorio”, reveló Rottemberg en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Por otro lado, el productor destacó que Brandoni “fue un es el actor que más defendió tanto a los consagrados como a los nuevos”. Y que hasta último momento siguió trabajando por su vocación: “En diciembre le dije que íbamos a conseguir un escenario, porque me había dicho que 'si no hago teatro, me muero’”.

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