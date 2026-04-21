21 de abril de 2026 Inicio
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Escuelas en alerta: detuvieron a la madre de un chico que llevó la réplica de una pistola al colegio

La mujer quedó imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor y quedó detenida en un penal de Mendoza.

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Las amenazas de un posible tiroteo en las escuelas comenzaron el martes de la semana pasada en Mendoza.

Las amenazas de un posible tiroteo en las escuelas comenzaron el martes de la semana pasada en Mendoza.

La madre de un adolescente que había realizado amenazas en una escuela de la provincia de Mendoza fue arrestada e imputada por el delito de intimidación pública agravado por la participación de un menor. Según consideraron las autoridades, que el menor haya llevado la réplica de un arma de fuego al colegio reviste de “mayor reproche penal”. La mujer se encuentra detenida y podría ir presa por ocho años en el marco del artículo 211 del Código Penal.

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El Ministerio Publico Fiscal de Mendoza detalló en su escrito formal que la mujer quedó imputada el viernes 17 de abril por el delito de instigación a la intimidación pública, sin arresto. Sin embargo, en las últimas horas su situación procesal se agravó tras el pedido de detención preventivo. Lo que encuadra dentro del artículo 211 del Código Penal y agravado por la intervención de un menor que prevé una pena de tres a ocho años de prisión.

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La mujer reconoció ante la Justicia mendocina que le dijo a su hijo que llevara la réplica de arma de fuego a pesar de la tensión en las escuelas tras las amenazas de tiroteos que se propagó en distintas instituciones del país. El fiscal Juan Manuel Sánchez actuó sobre la causa y ordenó la detención preventiva y el traslado a la penitenciaría de la madre del adolescente que ingresó con una réplica de la pistola al colegio.

Para la justicia no se trata de un hecho aislado por lo que el fiscal estimó que existe una expectativa de pena de cumplimiento efectivo, que va de 3 a 8 años de cárcel, motivo por el cual se hizo efectiva su detención inmediata. De acuerdo a este nuevo encuadre legal, la mujer quedará detenida en el penal mientras continúa la investigación. Además, las autoridades advirtieron que se seguirá actuando con rigurosidad ante cualquier comportamiento que busque alterar el orden y generar pánico dentro de las escuelas de la provincia.

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