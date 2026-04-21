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El conmovedor gesto de María Becerra con una fan que lucha por su vida: "Sos una increíble persona"

La artista visitó a Sol Varacalli, una joven fanática que atraviesa un cuadro oncológico avanzado, y le regaló un momento inolvidable: abrazos, fotos y hasta una canción juntas.

El encuentro entre María y Sol que emocionó a todos.

El encuentro entre María y Sol que emocionó a todos.

La estrella del pop María Becerra protagonizó uno de los momentos más conmovedores del año al visitar a Sol Varacalli, una fanática de su música que atraviesa un cuadro oncológico avanzado. A través de las redes sociales, la artista se contactó con la joven que lucha por su vida y la sorprendió en su casa en un encuentro lleno de amor y humanidad.

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Se trata de Sol Varacalli, quien enfrenta un diagnóstico complejo de melanoma ocular con compromiso hepático, y cuya familia había iniciado una campaña solidaria para costear una radioembolización, un tratamiento de alta complejidad valuado en aproximadamente $55 millones.

Al enterarse de la historia a través de las redes sociales, María Becerra no solo se puso en contacto con ella para ofrecerle ayuda económica concreta, sino que decidió aparecerse de sorpresa en su casa para conocerla en persona.

maria becerra sol
María Becerra y Sol, la joven fanática que pelea por su vida.

María Becerra y Sol, la joven fanática que pelea por su vida.

El encuentro fue pura emoción: la artista y su fan cantaron juntas Tatú, uno de los últimos éxitos de la cantante, y se fundieron en un abrazo eterno que quedó registrado en un video viral. Sol, profundamente agradecida, describió el gesto como una "luz en medio de este diagnóstico", asegurando que la actitud de María y su equipo le cambió el mundo de un día para otro y le dio fuerzas para encarar su tratamiento con otra energía.

"Vino a conocerme a mi casa de sorpresa, todavía no caigo. Sos increíble María, fue un momento único, voy a agradecerte toda mi vida lo que hiciste por mí y por mi familia", expresó la joven fanática en un posteo en sus redes, que se viralizó rápidamente.

Maria Becerra Sol fanatica

La joven explicó que en los próximos días deberá someterse a una radioembolización, un tratamiento destinado a reducir los tumores de mayor tamaño. Según contó su familia en medios locales, se trata de un procedimiento complejo que requiere medicación importada y personalizada, lo que encarece significativamente el proceso. Sin cobertura médica, recurrieron a la ayuda solidaria, que ahora tomó mayor impulso tras el apoyo de la cantante.

Este no es un hecho aislado en la carrera de la cantante, quien ya ha demostrado su sensibilidad en otras ocasiones, como su visita a Sofía en 2023 junto a la fundación Make-A-Wish, o su inolvidable encuentro en River con Martina, una niña de 12 años que también luchaba contra el cáncer.

maria becerra sol paciente oncologico

Mirá el momento único que vivió María Becerra junto a una fan

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