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La emotiva despedida de Susana Giménez a Luis Brandoni: "Hemos perdido un irrepetible"

La diva recordó su trabajo conjunto en Esa maldita costilla (1999) y describió como "magníficas" las obras de teatro de su colega. "Te extrañaremos siempre", lamentó.

Susana Giménez y Luis Brandoni.

Susana Giménez y Luis Brandoni.

Susana Giménez despidió a Luis Brandoni a horas de su muerte, lamentó la pérdida de "un irrepetible" y recordó que trabajaron juntos en Esa maldita costilla (1999) junto a Loles de León y Rossy de Palma. La diva recordó a su colega como "un grande" y "un actor maravilloso".

n los medios, su imagen radiante tampoco pasó desapercibida. A partir de entonces comenzaron a circular preguntas sobre si se realizó algún procedimiento estético durante su reciente viaje a Europa.
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"Toda su vida trabajó sin parar porque era feliz haciéndolo", consideró Susana en Instagram y agradeció haber visto todas sus "magníficas" obras de teatro. En línea con lo expresado por el actor Guillermo Francella, quien acudió al velorio en la Legislatura porteña.

La conductora le deseó al protagonista de Parque Lezama (2026) que descanse en paz y concluyó: "Te extrañaremos siempre, Beto querido".

Susana Giménez Luis Brandoni
El emotivo mensaje de Susana Giménez tras la muerte de Luis Brandoni.

El emotivo mensaje de Susana Giménez tras la muerte de Luis Brandoni.

La película mencionada por la diva fue dirigida por Juan José Jusid y contaba la historia de cuatro vecinas con vidas amorosas frustradas en busca del hombre ideal tras una noche de fiesta, sin saber que el taxista (Brandoni) que las lleva escucha sus deseos y se caracteriza con distintas personalidades para tratar de seducirlas a todas.

Esa maldita costilla película
Esa maldita costilla (1999)

Esa maldita costilla (1999)

La muerte de Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes a los 86 años tras sufrir un accidente doméstico el 11 de abril. Una caída en su casa le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa.

El reconocido artista pasó su cumpleaños, el sábado 18, internado en el Hospital Güemes, adonde fue ingresado rápidamente tras sufrir el accidente doméstico.

"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", había aclarado entonces su amigo, el productor Carlos Rottemberg.

Durante los primeros días, había optimismo ante la estabilidad de su cuadro y la reabsorción del hematoma. Sin embargo, su estado empeoró y su recuperación ya no fue posible.

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