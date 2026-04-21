José García Cuerva cruzó a los políticos en la misa por el Papa: "No se sientan juntos ni en la Iglesia" El arzobispo de Buenos Aires fue muy crítico con la clase política en su homilía durante la misa por el aniversario de la muerte de Francisco, en la Basílica de San José de Flores. "Tenemos que aprender que el otro no es mi enemigo", aseveró. Por + Seguir en







El arzobispo, de 58 años, criticó a la política en la homilía.

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, brindó una homilía durante la misa en la Basílica de San José de Flores para conmemorar el primer aniversario de la muerte del papa Francisco e hizo referencia a las diferencias políticas que se evidenciaron entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al no compartir la celebración en Luján. "Ni siquiera somos capaces de poder sentarnos en el mismo banco de una Iglesia", lamentó.

El sacerdote aprovechó la conmemoración del primer año de la muerte de Jorge Bergoglio y cruzó a la clase política por la falta de "cultura del encuentro". "Más que nunca la Argentina necesita de la cultura del encuentro de la que tanto nos habló el Papa, necesita de la fraternidad. A ver cuándo la vamos a cortar con eso de mirarnos como enemigos porque pensamos distintos", continuó.

Además, añadió: "Tenemos que aprender todos, y especialmente quienes de alguna manera somos clase dirigente, quienes tenemos una responsabilidad institucional con nuestro pueblo, aprender que el otro no es mi enemigo y que si entre nosotros nos decimos cualquier cosa, si entre nosotros nos agredimos enormemente, habilitamos a que eso pase. El papa Francisco insistió con la cultura del encuentro y con la fraternidad".

Manuel Adorni misa Luján Papa Francisco Las palabras del arzobispo fueron dirigidas al fallido cruce entre Adorni y Villarruel. NA "Cuando venía para acá, vi un video en el que solo nos saludamos entre amigos, con los que son del mismo partido. Así no salimos más, hermano. Hay que saludar al distinto. Nos tenemos que dar la paz con el otro", aseveró García Cuerva.

"Basta de palabras y a los hechos. Es nuestro tiempo. Seremos responsables de que el homenaje no quede solo en emociones, sino en acciones. Tenemos una sociedad que necesita mucho de las enseñanzas del papa Francisco", finalizó el arzobispo.