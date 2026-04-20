La sentida despedida de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "Solo le preocupaba vivir"

El productor teatral habló de la muerte y destacó sus pasos por el escenario, su rol sindical y su vitalidad hasta los últimos días. “Lo que precipitó todo fue un accidente doméstico y eso es lo que a uno le da bronca”, lamentó.

Luis Brandoni falleció este lunes y el productor teatral, Carlos Rottemberg, habló y recordó a su amigo tras la noticia que golpeó a todo el mundo del espectáculo. “Solo le preocupaba vivir”, indicó.

“Beto” murió a los 86 años durante la madrugada, luego de haber permanecido internado en la terapia intensiva del Sanatorio Güemes por un hematoma provocado por una caída en su casa. “Él no se creía inmortal para nada , pero en su caso lo que precipitó todo fue un accidente doméstico y eso es lo que a uno le da bronca”, lamentó el empresario.

La causa de su fallecimiento fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior, provocada por el golpe en la cabeza que sufrió al caerse en su casa el 11 de abril. “Terminó resbalándose con la silla con rueditas, que no tenía que haber utilizado, y se golpeó con el escritorio”, reveló Rottemberg en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N .

Por otro lado, el productor destacó que Brandoni “ fue un es el actor que más defendió tanto a los consagrados como a los nuevos” . Y que hasta último momento siguió trabajando por su vocación: “En diciembre le dije que íbamos a conseguir un escenario, porque me había dicho que “si no hago teatro, me muero’” .

Por último, Rottemberg explicó que a lo largo de 48 años de amistad tuvo varias anécdotas para recordar, pero que “ nunca hablamos de su muerte” ya que “en ese sentido era como Mirtha Legrand, solo le preocupaba vivir, no le preocupaba hablar de lo que no era la vida”.

Respecto a su despedida, desde las redes sociales del Teatro Multiteatro se confirmó que el velatorio de Luis Brandoni "será realizado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Presidente Julio A. Roca 523, desde las 12".

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Qué es un hematoma subdural, causa de la muerte de Luis Brandoni

Un hematoma subdural es la acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre, una de las membranas que lo recubren. Se produce cuando se rompen venas que atraviesan ese espacio, generalmente a causa de un traumatismo en la cabeza.

La sangre acumulada puede aumentar la presión dentro del cráneo y afectar el funcionamiento cerebral. Los síntomas varían según la cantidad de sangrado y la rapidez con que se desarrolla, e incluyen dolor de cabeza, confusión, somnolencia, debilidad o alteraciones en el estado de conciencia.

Puede presentarse de forma aguda, con síntomas que aparecen poco después del golpe, o de manera crónica, cuando el sangrado es lento y los signos surgen días o semanas más tarde. Este último es más frecuente en personas mayores y en quienes toman medicamentos anticoagulantes. El tratamiento depende de cada caso: algunos hematomas pequeños se controlan con observación médica, mientras que otros requieren intervención quirúrgica para aliviar la presión sobre el cerebro.