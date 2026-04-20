20 de abril de 2026 Inicio
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El mensaje del Gobierno por la muerte de Luis Brandoni: "Un emblema de nuestra identidad"

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, expresó su pesar por el fallecimiento del actor y destacó su legado como una de las grandes figuras de la escena nacional.

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El mensaje del Gobierno tras la muerte de Luis Brandoni a los 86 años
El mensaje del Gobierno tras la muerte de Luis Brandoni a los 86 años

El Gobierno se pronunció tras la muerte de Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años luego de permanecer internado durante varios días a raíz de un grave cuadro de salud provocado por un accidente doméstico. A través de un comunicado, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, despidió al reconocido actor con palabras de reconocimiento y pesar.

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“Lamento profundamente el fallecimiento de Luis ‘Beto’ Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina”, expresó el funcionario, quien recordó que el artista había sido distinguido en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría.

En el mensaje, Cifelli subrayó la dimensión de la trayectoria de Brandoni, al señalar que “fue mucho más que un actor extraordinario: un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”.

El funcionario también remarcó que su legado permanecerá vigente en la memoria colectiva: “Su talento, su vocación y su integridad seguirán siendo parte viva de nuestra cultura”.

Finalmente, el secretario de Cultura envió sus condolencias a los allegados del actor: “Acompaño a su familia, a sus seres queridos y a toda la comunidad artística en este momento de dolor, con un profundo agradecimiento por todo lo que nos dejó”.

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