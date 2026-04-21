Javier Milei confirmó el envío al Congreso del proyecto de reforma electoral El Presidente comunicó en sus redes sociales que avanza con la iniciativa que incluye la eliminación de las PASO, la modificación del financiamiento político y el impulso de Ficha Limpia. "Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta", expresó. Por + Seguir en







El mandatario confirmó la decisión en su cuenta de X.

El presidente Javier Milei anunció en sus redes el envío al Congreso del proyecto de ley de reforma electoral, que buscará introducir cambios en el sistema de votación y en el funcionamiento de los partidos políticos. La iniciativa incluirá la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificaciones en la Boleta Única de Papel y requisitos más estrictos para presentar candidaturas. Además, impulsará el cambio del financiamiento político y el avance de Ficha Limpia.

En su cuenta de X, el mandatario confirmó el despacho del proyecto, que forma parte del paquete que el Ejecutivo planea impulsar este año en el Parlamento. "Mañana enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento: se termina la política viviendo de tu bolsillo. Ficha Limpia: los corruptos afuera para siempre".

Con una representación legislativa más sólida y el respaldo de aliados, en la Casa Rosada creen que esta vez podrían avanzar con una reforma que en los últimos dos años quedó a mitad de camino. El proyecto entrará este miércoles en la Cámara de Diputados, y luego irá al Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2046689252583588205&partner=&hide_thread=false MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO



ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta.



CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo.



FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre.



SE ACABÓ LA… — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026 Uno de los ejes centrales del plan oficial es eliminar de manera permanente las PASO. El Congreso ya había aprobado su suspensión por única vez en 2025, pero si no se sanciona una nueva ley, el mecanismo volvería a regir en las elecciones de 2027. Desde el Gobierno consideran que las primarias generan un desgaste innecesario para el electorado y encarecen el proceso electoral.

Además, el mandatario sostuvo que la reforma electoral busca terminar con los privilegios de la política y cambiar el esquema de financiamiento: se mantendrían los aportes estatales para el funcionamiento básico de los partidos, pero se eliminarían los fondos públicos para campañas, que pasarían a autofinanciarse. Además, el proyecto endurece las condiciones para crear y sostener partidos, con más afiliaciones y requisitos legales, con el objetivo de evitar la proliferación de “sellos” sin actividad real.