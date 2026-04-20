IR A
IR A

La despedida a Luis Brandoni en la Legislatura porteña: coronas de flores y procesión de figuras hasta la medianoche

El director y actor es recordado con mucho cariño por familiares, amigos, colegas y figuras del espectáculo y la política en la Ciudad de Buenos Aires. El velorio se extenderá hasta el fin del día.

La despedida de Luis Brandoni en la Legislatura porteña.

Guillermo Francella y Luis Brandoni.
Te puede interesar:

Francella fue al velatorio de Brandoni y lamentó su muerte: "Era el actor que más me gustaba"

"Ayer tuvimos función de Made in Lanús y sabíamos que eran momentos críticos y fue una función muy emotiva. Hacer la obra y hacerla bien es el mejor homenaje que le podemos hacer", consideró la actriz Malena Solda al retirarse del homenaje y describió a Brandoni: "Es... Fue un compañero muy generoso, muy sensible, que tuvo mucha paciencia al momento de dirigirnos con mucha tranquilidad y autoridad".

Solda enumeró a C5N las enseñanzas que le dejó el director de la obra que protagoniza: "No minimizar nada de lo que pasó durante la época del proceso y a lo que fue la importancia de la vuelta a la democracia, que es el contexto en el que sucede Made in Lanús, y hacer nuestro trabajo con pasión".

Las primeras despedidas a Luis Brandoni

A minutos del mediodía, el cuerpo de Brandoni había llegado al salón Montevideo escoltado por familiares, amigos y allegados. El féretro estaba cubierto con una manta y sostenido por ocho hombres. Entre ellos, Carlos Rottemberg, amigo personal del actor y productor teatral.

Entre los primeros famosos que se acercaron a despedir a su colega se destacaron Georgina Barbarossa y Diego Pérez. Así como la periodista Cristina Pérez y su pareja, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri. La pareja de Brandoni, Saula Benavente, también fue captada por las cámaras de la prensa vestida completamente de negro con anteojos a juego.

Entre las coronas de flores, se encontraban las firmas de la Secretaría de Cultura nacional, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

De qué murió Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes a los 86 años tras sufrir un accidente doméstico el 11 de abril. Una caída en su casa le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa.

El reconocido artista pasó su cumpleaños, el sábado 18, internado en el Hospital Güemes, adonde fue ingresado rápidamente tras sufrir el accidente doméstico.

"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", había aclarado entonces Rottemberg.

Durante los primeros días, había optimismo ante la estabilidad de su cuadro y la reabsorción del hematoma. Sin embargo, su estado empeoró y su recuperación ya no fue posible.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Brandoni y Robert de Niro en una escena de Nada, serie dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. 

Luis Brandoni y Robert De Niro: una amistad más allá de la barrera idiomática

que pasara con la obra que protagonizaba luis brandoni junto a solita silveyra en el teatro

Qué pasará con la obra que protagonizaba Luis Brandoni junto a Solita Silveyra en el teatro

Luis Brandoni y una actuación consagratoria en La Patagonia Rebelde.
play

De La Patagonia Rebelde a Parque Lezama: dónde ver las mejores actuaciones de Luis Brandoni

Hoy es un día muy triste para nuestra cultura, indió Rottember tras confirmar la muerte de Luis Brandoni

Despedirán los restos de Luis Brandoni en la Legislatura porteña

play

La sentida despedida de Carlos Rottemberg a Luis Brandoni: "Solo le preocupaba vivir"

Dolor en la cultura: artistas despiden a Luis Brandoni
play

Dolor en la cultura: actores, amigos y colegas despidieron a Brandoni

últimas noticias

El Gobierno anunció una devolución de dinero por garrafas de 10 kilos. 

El Gobierno oficializó un nuevo subsidio para usuarios de garrafas de gas

Hace 9 minutos
Guillermo Francella y Luis Brandoni.

Francella fue al velatorio de Brandoni y lamentó su muerte: "Era el actor que más me gustaba"

Hace 24 minutos
play
Marcha al Congreso en defensa de las personas con discapacidad.

Que plantea la nueva Ley de Discapacidad que envió el Gobierno al Congreso

Hace 30 minutos
Luis Brandoni y Robert de Niro en una escena de Nada, serie dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. 

Luis Brandoni y Robert De Niro: una amistad más allá de la barrera idiomática

Hace 30 minutos
El procedimiento tiene fundamentos específicos y también limitaciones que es importante considerar.

Por qué envolver el celular en papel aluminio puede ser clave y qué beneficios tiene

Hace 1 hora