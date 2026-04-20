La despedida a Luis Brandoni en la Legislatura porteña: coronas de flores y procesión de figuras hasta la medianoche

El director y actor es recordado con mucho cariño por familiares, amigos, colegas y figuras del espectáculo y la política en la Ciudad de Buenos Aires. El velorio se extenderá hasta el fin del día.

Familiares, amistades, colegas y figuras de la política y el espectáculo se acercaron a despedir a Luis Brandoni en la Legislatura porteña , donde desde el mediodía se acumulan coronas de flores. El velorio se extenderá hasta la última hora de este lunes y se está tramitando el traslado del cuerpo al Panteón de actores en el Cementerio de Chacarita .

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"Ayer tuvimos función de Made in Lanús y sabíamos que eran momentos críticos y fue una función muy emotiva. Hacer la obra y hacerla bien es el mejor homenaje que le podemos hacer", consideró la actriz Malena Solda al retirarse del homenaje y describió a Brandoni: " Es... Fue un compañero muy generoso, muy sensible , que tuvo mucha paciencia al momento de dirigirnos con mucha tranquilidad y autoridad".

Solda enumeró a C5N las enseñanzas que le dejó el director de la obra que protagoniza: " No minimizar nada de lo que pasó durante la época del proceso y a lo que fue la importancia de la vuelta a la democracia , que es el contexto en el que sucede Made in Lanús, y hacer nuestro trabajo con pasión".

A minutos del mediodía, el cuerpo de Brandoni había llegado al salón Montevideo escoltado por familiares, amigos y allegados. El féretro estaba cubierto con una manta y sostenido por ocho hombres. Entre ellos, Carlos Rottemberg , amigo personal del actor y productor teatral .

Entre los primeros famosos que se acercaron a despedir a su colega se destacaron Georgina Barbarossa y Diego Pérez . Así como la periodista Cristina Pérez y su pareja, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri . La pareja de Brandoni, Saula Benavente , también fue captada por las cámaras de la prensa vestida completamente de negro con anteojos a juego.

Entre las coronas de flores, se encontraban las firmas de la Secretaría de Cultura nacional, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical.

De qué murió Luis Brandoni

El actor Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes a los 86 años tras sufrir un accidente doméstico el 11 de abril. Una caída en su casa le provocó un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta externa.

El reconocido artista pasó su cumpleaños, el sábado 18, internado en el Hospital Güemes, adonde fue ingresado rápidamente tras sufrir el accidente doméstico.

"No es un ACV como se dijo en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, el que hay que controlar hasta su absorción", había aclarado entonces Rottemberg.

Durante los primeros días, había optimismo ante la estabilidad de su cuadro y la reabsorción del hematoma. Sin embargo, su estado empeoró y su recuperación ya no fue posible.