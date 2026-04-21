Donald Trump anunció una extensión de la tregua con Irán, pero mantendrá bloqueados los puertos La Casa Blanca decidió mantener clausurados los accesos navales de Teherán a la espera de un consenso interno en el país persa. En paralelo, autoridades militares norteamericanas confirmaron el desvío de casi treinta embarcaciones en la ruta estratégica del estrecho de Ormuz. Por + Seguir en







Trump anunció que se extenderá la tregua con Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán. Sin embargo, el mandatario ordenó sostener el cerco sobre los puertos iraníes hasta lograr un acuerdo definitivo con el régimen.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, que permanezcan preparadas y capacitadas", señaló Trump. El jefe de Estado aclaró que esta pausa en la ofensiva responde a un pedido del gobierno de Pakistán, mediador en el conflicto.

La decisión de la administración norteamericana surgió tras reportes sobre una fuerte falta de consenso en las altas esferas de Teherán. Por este motivo, Washington dará tiempo a que Irán presente una postura consensuada en la mesa de negociación, aunque seguirá aplicando presión diplomática y económica.

A través de sus redes sociales, el líder republicano detalló la situación interna del país rival: "Dado que el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado... extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado".

Trump Truth Social 21-04-26 En paralelo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos reportó el impacto de las restricciones. Desde la imposición del cierre total del estrecho de Ormuz, las tropas norteamericanas forzaron el regreso o el desvío de 28 buques con rutas desde o hacia puertos iraníes.