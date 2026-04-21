Crimen del peluquero en Recoleta: cinco testigos complicaron la situación judicial de Abel Guzmán

Durante la segunda jornada del debate oral por el asesinato de Germán Medina, familiares y excompañeros de trabajo brindaron testimonios claves. La querella rechazó la estrategia del imputado y aseguró que su arrepentimiento no es genuino.

El abogado querellante, Juan Manuel Dragani, confirmó que hubo 5 nuevas declaraciones en el juicio por el crimen de Germán Medina.

La segunda audiencia del juicio por el brutal asesinato de Germán Medina en una peluquería de Recoleta sumó declaraciones determinantes para la investigación. Cinco personas prestaron declaración este martes ante el tribunal porteño, entre las cuales figuraron la madre y la hermana de la víctima.

El abogado querellante Juan Manuel Dragani se mostró tajante frente al Tribunal Oral en lo Criminal N° 24 y calificó la declaración del imputado, Abel Guzmán, como "una vergüenza". El letrado sostuvo que el acusado "intentó establecer que lo hizo por emoción violenta" para conseguir una pena más leve.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el representante de la familia Medina fue lapidario respecto a la actitud del peluquero agresor durante el proceso. Dragani subrayó que Guzmán "trató, de forma fallida, de desvirtuar la premeditación y la alevosía", pero todo quedó registrado en las cámaras del comercio.

El representante legal remarcó que, si bien el atacante admitió la autoría del disparo mortal y "confesó el crimen, su gestualidad no denotaba arrepentimiento". El abogado no da crédito a la versión que el detenido brindó ante los jueces la semana pasada.

Durante esta nueva jornada brindaron testimonio Mónica Ríos y Mariana Medina, madre y hermana del joven asesinado, quienes recordaron el calvario que atraviesa la familia. También compareció Carlos Azorín, el encargado del salón, apodado "Charly", quien fue el hombre que "rapó y le abrió la ventana" a Guzmán.

"Me cegué y disparé": la polémica confesión de Abel Guzmán

El estilista Abel Guzmán, autor del disparo contra Germán Medina en el local de Recoleta, declaró al inicio del juicio sobre el conflicto con el dueño. El imputado justificó su violento accionar bajo una supuesta deuda millonaria y el temor a perder su empleo tras diversas discusiones laborales.

Tal como lo informó el periodista Leo García en C5N, el acusado sostuvo ante los magistrados una frase que generó impotencia entre los familiares y allegados de la víctima. "Me cegué y me enojé, no controlé ni mi ansiedad ni mi bronca. Agarré el arma y disparé, no medí las consecuencias", manifestó el peluquero.

Abel Guzmán peluquero (1) "Me cegué, saqué el arma y disparé", declaró el peluquero Abel Guzmán. Redes sociales

El periodista especializado en casos policiales analizó que la estrategia de la defensa intenta instalar una situación de "emoción violenta" para lograr una reducción de la condena. Sin embargo, los videos grabados por las cámaras son claros y determinan que "es muy difícil que lo encuadren en una situación así por el tiempo que pasó con el arma en la mano, amenazando y hablando", según García.