Guillermo Francella fue al velatorio de Luis Brandoni y lamentó su muerte: "Era el actor que más me gustaba" El actor asistió a la despedida del artista, quien falleció este lunes a los 86 años. "Me convertí en su amigo. Lo quise mucho y trabajé un montón con él", expresó. + Seguir en







Guillermo Francella y Luis Brandoni.

El actor Guillermo Francella asistió al velatorio del artista Luis Brandoni en la Legislatura porteña, luego de que falleciera a los 86 años, y destacó la relación que los unía. Además, subrayó que se trataba de su principal referente.

En diálogo con la prensa en la Legislatura porteña, Francella lamentó la muerte de Brandoni y remarcó su influencia. "Fue mi referente de toda la vida. Después me convertí en su amigo. Lo quise mucho y trabajé un montón con él. Esta pérdida es muy fuerte para todos: para la gente que lo ama, la cultura y lo que representaba para el país. Para mí, fue mucho en mi vida y desde mi adolescencia", marcó.

"Yo estudiaba teatro y era el actor que más me movilizaba verlo interpretar. Era el que más me gustaba e identificaba. Me marcó siempre. Fue mi fuente de consulta y yo también he sido de él. No hubo un sólo estreno en el que no me haya acompañado, como yo a los de él", agregó en esta línea.

En tal sentido, detalló cómo fueron sus últimas conversaciones con el actor, quien se encontraba internado en el Sanatorio Güemes: "El último estreno en el que me vino a ver fue Playa de Lobos, la película que hice en España. Ahí vino con su nieta. Hablé por teléfono hace poco con él. Nos encontramos en el bar de la esquina de su casa. En ese momento estaba bien, pero este golpe adelantó algo muy doloroso para todos".

Familiares, amistades, colegas y figuras de la política y el espectáculo se acercaron a despedir a Brandoni en la Legislatura porteña, donde desde el mediodía se acumularon coronas de flores. El velorio se extenderá hasta la última hora de este lunes y se tramita el traslado del cuerpo al Panteón de actores en el Cementerio de Chacarita.

A minutos del mediodía, el cuerpo de Brandoni había llegado al salón Montevideo escoltado por familiares, amigos y allegados. El féretro estaba cubierto con una manta y sostenido por ocho hombres. Entre ellos, Carlos Rottemberg, amigo personal del actor y productor teatral. Entre los primeros famosos que se acercaron a despedir a su colega se destacaron Georgina Barbarossa y Diego Pérez. Así como la periodista Cristina Pérez y su pareja, el diputado y ex ministro de Defensa, Luis Petri. La pareja de Brandoni, Saula Benavente, también fue captada por las cámaras de la prensa vestida completamente de negro con anteojos a juego.