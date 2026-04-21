21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Casación rechazó los pedidos de prisión domiciliaria para los represores Adolfo Donda y Bernardo Caballero

La Sala II del máximo tribunal penal del país determinó que ambos condenados por delitos de lesa humanidad deben permanecer en cárceles comunes. Los magistrados basaron su decisión en la gravedad de los hechos y los compromisos internacionales de Argentina.

Por
Adolfo Miguel Donda.

Adolfo Miguel Donda.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó este martes las solicitudes de detención domiciliaria para Adolfo Miguel Donda y Bernardo Caballero. Tras la resolución de la Sala II, los dos represores mantendrán su alojamiento en unidades del Servicio Penitenciario Federal.

El programa iba a ser dado de baja por el Gobierno en mayo. 
Te puede interesar:

La Justicia le ordenó al Gobierno mantener los pagos a 900 mil personas del programa Volver al Trabajo

Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci integraron el tribunal que descartó los planteos de las defensas. La decisión se fundamentó en el análisis de los antecedentes específicos de cada condenado por crímenes durante la última dictadura.

En el fallo, Slokar destacó que los ilícitos cometidos por Donda y Caballero "no son pasibles de indulto ni amnistía". Esta postura ratifica los estándares legales que el Estado argentino aplica para las violaciones graves a los derechos humanos.

Asimismo, el magistrado señaló el riesgo de flexibilizar estas penas. Según el voto del juez, otorgar tales beneficios podría significar "ingresar nuevamente en un pasaje de impunidad", lo cual contradice el proceso de justicia iniciado hace décadas.

Las condenas de Adolfo Miguel Donda y Bernardo Caballero

Donda cumple una pena de prisión perpetua por su rol como jefe del Grupo de Tareas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El tribunal también cuestionó en este marco una autorización previa que le permitía visitar a su cónyuge sin la debida intervención fiscal.

Por su parte, Caballero afronta una condena de 20 años de prisión por delitos ejecutados en la guarnición militar de Campo de Mayo. Su pedido de salida del penal resultó rechazado nuevamente bajo criterios de estricta política criminal y proporcionalidad de la pena.

La resolución recordó la obligación del Estado de sancionar de forma adecuada estos crímenes sin habilitar atajos procesales. Finalmente, el tribunal subrayó la necesidad de garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a una justicia efectiva.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El departamento de Manuel Adorni en La Plata.

Manuel Adorni puso en venta su departamento en La Plata por u$s95.000

Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso

Felipe Pettinato fue condenado a 3 años de prisión en suspenso por la muerte del neurólogo

Femicidio en Solano: quién es el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Femicidio en Solano: quién es Brian Lestra, el hombre buscado por enterrar a su pareja en el patio

Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Intercambio de bebes recién nacidas: los detalles del caso del Hospital Italiano que salió a la luz 40 años después

Las amenazas se multiplicaron tras el ataque en San Cristóbal, Santa Fe.

Alarma en las escuelas: operativos, controles y alumnos demorados por la ola de amenazas de tiroteo

El oriundo de Piedrabuena volvió a los escenarios en Córdoba tras siete años.

El fiscal pidió que se reanude el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino

Rating Cero

Andrea del Boca negocia, mediante su abogado, el regreso a Gran Hermano.

Andrea del Boca negocia su regreso a Gran Hermano: cuál es la condición clave que exige

La famosa supo reinventarse y sumó seguidores en las redes sociales.

Adriana Aguirre reveló cuál es su "rango": "Mis touch and go siempre son colágeno"

Eminem publicó una imagen en sus redes tras 18 años de sobriedad. 
play

La lucha de Eminem contra las adicciones: celebró 18 años de sobriedad con una imagen conmovedora

Laura Pausini se plantó frente al píblico VIP.

Laura Pausini interrumpió un concierto para cuestionar al público VIP: "Pagan mucho pero no saben las canciones"

El legado de Prince renace con un tema inédito de Céline Dion.

A 10 años de su muerte: lanzaron un tema inédito que escribió Prince para Céline Dion

Yanina Latorre sufrió una baja de presión y alarmó a sus seguidores. 

"No me siento bien, tengo algo raro": Yanina Latorre generó preocupación entre sus seguidores

últimas noticias

Andrea del Boca negocia, mediante su abogado, el regreso a Gran Hermano.

Andrea del Boca negocia su regreso a Gran Hermano: cuál es la condición clave que exige

Hace 15 minutos
Adolfo Miguel Donda.

Casación rechazó los pedidos de prisión domiciliaria para los represores Donda y Caballero

Hace 21 minutos
play
El arzobispo, de 58 años, criticó a la política en la homilía.

García Cuerva cruzó a los políticos en la misa por el Papa: "No se sientan juntos ni en la Iglesia"

Hace 42 minutos
El abogado querellante, Juan Manuel Dragani, confirmó que hubo 5 nuevas declaraciones en el juicio por el crimen de Germán Medina.

Crimen del peluquero en Recoleta: cinco testigos complicaron la situación judicial de Abel Guzmán

Hace 1 hora
El alumno estudia en el Colegio Champagnat de Recoleta.

Recoleta: un alumno publicó una foto con un arma y amenazó con "hacer un tiroteo"

Hace 1 hora