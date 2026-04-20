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Qué pasará con la obra que protagonizaba Luis Brandoni junto a Solita Silveyra en el teatro

Los reconocidos actores eran protagonistas de “¿Quiénes es quién?” en el teatro Multitabarís, donde habían vuelto a la calle Corrientes en enero de este año.

Qué pasará con la obra que protagonizaba Luis Brandoni junto a Solita Silveyra en el teatro

La lamentable noticia de la muerte de Luis Brandoni despertó la incertidumbre de lo que sucederá con la obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra en la calle Corrientes.

Luis Brandoni y una actuación consagratoria en La Patagonia Rebelde.
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¿Quién es quién? Había regresado al teatro en enero de este año luego de haber estado una larga temporada en durante 2025, pero que sus funciones habían sido canceladas luego que se confirmara la internación de Luis Brandoni a causa de su accidente doméstico.

Hace cinco días atrás, a través de un breve comunicado en las redes sociales de Multiteatro anunciaron que “para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de “Quién es Quién” hasta nuevo aviso”.

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Las entradas estaban a la venta a través de la plataforma Planetanet o en la boletería del teatro Multitabaris, sin embargo, desde la suspensión de la misma en la venta online ya no figura siquiera el flyer de la obra.

Quién es quién

La obra de teatro, que contaba con la dirección de Héctor Díaz y era producida por Tomás Rottemberg y Juan Manuel Caballé, contaba la vida de una pareja moderna atrapada en la rutina. Ante la espera de una pareja de amigos a cenar, se desata un torrente de situaciones hilarantes y reflexiones profundas sobre el amor, la comunicación y la búsqueda de la felicidad. A través de diálogos ingeniosos y un ritmo dinámico, la obra explora cómo lo cotidiano puede transformarse en extraordinario con un toque de locura.

En 2025, Luis Brandoni también había preocupado a los fanáticos tras haber sufrido una descompensación que también lo había obligado a suspender Quién es quién. En aquel momento, Carlos Rottemberg reveló que Beto “sufre una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse”.

Confirmaron cuándo y dónde será el último adiós a Luis Brandoni

El mundo del espectáculo argentino está de luto por la muerte de Luis Brandoni y, tras la confirmación de la triste noticia, dieron a conocer cómo y dónde será el último adiós al reconocido actor, emblema del cine, teatro y televisión.

Durante la madrugada de este lunes finalmente el productor teatral y amigo de Brandoni, dio a conocer a través de las redes sociales que el también exdirigente político falleció. “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”, expresó en un comunicado Multiteatro.

Horas más tarde, desde la misma cuenta de X, indicaron que el velatorio de Luis Brandoni se realizará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Av. Presidente Julio A. Roca 523, desde las 12.

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