Dolor en la cultura: actores, amigos y colegas despidieron a Luis Brandoni

Diversas personalidades del cine, la televisión y el teatro despidieron con mensajes cargados de emoción a una de las figuras más emblemáticas de la escena nacional, fallecido a los 86 años tras un grave cuadro de salud.

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años, luego de permanecer internado durante varios días a raíz de un grave cuadro de salud provocado por un accidente doméstico, generó una inmediata y profunda reacción en el mundo artístico. Colegas, amigos e instituciones lo despidieron con palabras que reflejan tanto la dimensión de su obra como su calidad humana.

El mensaje del Gobierno por la muerte de Luis Brandoni: "Un emblema de nuestra identidad"

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Eduardo Blanco , quien recordó su vínculo profesional y personal: “¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento. Además de disfrutarte en todas las historias que nos contaste a lo largo de tu vida, nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona. Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo”.

También se expresó Soledad Silveyra , quien sintetizó el sentimiento de pérdida que atraviesa al ambiente: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura. Saula Benavente estoy contigo y con la familia”.

Por su parte, Graciela Borges escribió: “Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero”, mientras que Marcelo De Bellis lo recordó con una frase cargada de afecto: “Jamás te irás Luis… gigante. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza… Luz para tu alma”.

"Jamás te irás Luis.. Gigante. Eras, sos y serás todo encanto y verdad.. El mejor de todos los mejores. Tristeza.. Luz para tu alma", escribió por su parte el actor Marcelo de Bellis .

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El guionista, actor y director Mario Segade también se sumó a las despedidas: “Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos”.

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Desde la Asociación Argentina de Actores destacaron su trayectoria y su compromiso: “Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.

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"Beto querido, Tras 48 años de amistad, y tantas decenas de “dedos puestos” por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere", escribió el productor Carlos Rottemberg.

Embed - El RECUERDO de CARLOS ROTTEMBERG a LUIS BRANDONI

En la misma línea, desde Multiteatro subrayaron el peso de su legado: “Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Las palabras se multiplicaron a lo largo del día, en una despedida colectiva que deja en claro que con Brandoni no solo se va un actor, sino una referencia central del arte argentino.

El mensaje del Gobierno por la muerte de Luis Brandoni

El Gobierno se pronunció tras la muerte de Luis Brandoni, quien falleció a los 86 años luego de permanecer internado durante varios días a raíz de un grave cuadro de salud provocado por un accidente doméstico. A través de un comunicado, el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, despidió al reconocido actor con palabras de reconocimiento y pesar.

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Desde la Secretaría de Cultura de la Nación tuvimos el honor de reconocerlo en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, la máxima distinción que otorgamos, en… pic.twitter.com/7bsB5dHiLp — Leonardo Cifelli (@leocifelli) April 20, 2026

“Lamento profundamente el fallecimiento de Luis ‘Beto’ Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina”, expresó el funcionario, quien recordó que el artista había sido distinguido en vida como Personalidad Emérita de la Cultura, el máximo reconocimiento que otorga la Secretaría.

En el mensaje, Cifelli subrayó la dimensión de la trayectoria de Brandoni, al señalar que “fue mucho más que un actor extraordinario: un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina y un referente cuyo compromiso con su oficio lo convirtió en ejemplo para colegas y futuras generaciones”.