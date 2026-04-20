De La Patagonia Rebelde a Parque Lezama: dónde ver las mejores actuaciones de Luis Brandoni

El prestigioso actor falleció este lunes a los 86 años, luego de una profusa carrera en cine, teatro y televisión, en un legado imborrable que puede seguir disfrutándose en varios servicios de streaming.

El mundo del espectáculo llora la partida de Luis Brandoni. El prestigioso actor murió este lunes a los 86 años tras una brillantes carrera en la que se destacó en cine, teatro y televisión, en un legado imborrable que puede seguir disfrutándose.

La despedida a Luis Brandoni en la Legislatura porteña: coronas de flores y procesión de figuras hasta la medianoche

El artista estaba internado en la terapia intensiva del Sanatorio Güemes tras haberse caído en su casa el 11 de abril, lo que le provocó un hematoma subdural , que es una acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta exterior.

El actor se encontraba activo en la escena teatral hasta el momento del accidente . De hecho, este problema de salud obligó a suspender la obra ¿Quién es quién?, que protagonizaba junto a Soledad Silveyra, una medida adoptada para resguardar su recuperación ante la gravedad del cuadro clínico.

Participó de una larga lista de películas, series y obras, muchas de las cuales pueden verse en distintos servicios de streaming.

Su debut cinematográfico. En la película, que sigue a un grupo de jóvenes músicos protegido por un empresario amigo para encarar un programa de radio, Brandoni muestra sus dotes para el baile. Puede verse en YouTube .

Embed El debut de Brandoni en el cine fue moviendo las cachas en Escala musical.

Se murió un 20 de abril, igual que otros dos actores argentinos: Pedrito Quartucci (en 1983) y Osvaldo Miranda (en 2011). https://t.co/SbjSdqAOqI pic.twitter.com/uFNpB4b6yc — David Fernández (@eldeibik) April 20, 2026

La Patagonia Rebelde (1974)

En una actuación consagratoria, Brandoni interpretó a un personaje de la vida real: Antonio Soto, sindicalista anarquista español, uno de los líderes de las huelgas rurales patagónicas de 1921, brutalmente reprimidas por el Ejército. También se encuentra en YouTube.

La tregua (1974)

En la adaptación de la conmovedora novela de Mario Benedetti, dirigida por Sergio Renán, Brandoni interpreta a Esteban, hijo del protagonista, encarnado por Héctor Alterio, con quien mantiene una relación tensa y distante. Se ve completa en YouTube.

Esperando la carroza (1985)

Acá nos regaló su sempiterna escena de "Tres empanadas", guardada en lo más querido de la memoria colectiva. Su Antonio Musicardi, el hermano que hizo plata y se fue del barrio, es una de sus actuaciones cómicas más memorables. Se ve en YouTube y en HBO Max.

Embed - Esperando la Carroza - Tres empanadas completo

Cien veces no debo (1990)

Recordada como "la de 'le llenaron la cocina de humo'", aquí Brandoni interpreta a Julio Siri, un abnegado y sobreprotector padre de una joven Andrea del Boca, en una comedia sobre mantener las apariencias. Se encuentra en YouTube.

Esa maldita costilla (1999)

Una película de lo más almodovariana, con un Brandoni taxista que toma distintas personalidades para seducir a cuatro mujeres que viven en el mismo edificio. En YouTube.

El hombre de tu vida (2011-2012)

Una actuación entrañable de Brandoni como el padre Francisco, un cura relajado y humano que siempre está para prestar ayuda a su amigo Hugo, encarnado por Guillermo Francella, quien trabaja de engañar mujeres para seducirlas y luego abandnarlas. Se ve en Netflix.

Tokio (2015)

Una deliciosa comedia romántica en la que Brandoni y Graciela Borges interpretan a dos personas solitarias, que se encuentran en un club de jazz y deciden enfrentar sus pasados juntos. Disponible en YouTube.

Un gallo para Esculapio (2017)

Aquí vemos a Brandoni en el papel de Chelo Esculapio, un hombre tradicional, duro, respetuoso de los códigos, dedicado a la riña de gallos y a la piratería del asfalto, en cuya banda intentará infiltrarse el protagonista, encarnado por Peter Lanzani. La primera temporada se puede ver con CineAR, y tanto la primera como la segunda en HBO Max.

Mi obra maestra (2018)

Una gran exhibición de un Brandoni gruñón en la piel de Renzo, un pintor hosco y en franca decadencia, que se presta a un oscuro y arriesgado plan de un ambicioso galerista (interpretado por Francella) para dar una nueva vuelta a su carrera. Disponible en Netflix, Prime Video, Disney + y HBO Max.

Embed - Discurso de Renzo Nervi - Mi Obra Maestra (escena, Luis Brandoni)

La odisea de los giles (2019)

Vuelve a ponerse en la piel de un anarquista, esta vez de ficción: Antonio Fontana, un vecino entrañable del pequeño pueblo que será uno de los motores para que los estafados durante la crisis del 2001 puedan recuperar sus ahorros. Puede verse en Netflix.

El cuento de las comadrejas (2019)

Un Brandoni más oscuro y cínico, en el rol de un actor de reparto confinado a una silla de ruedas que vivió siempre a la sombra de su pareja, interpretada por Graciela Borges. En Prime Video.

Nada (2023)

Brandoni le pone el cuerpo a Manuel, un sofisticado y exigente crítico gastronómico, que entra en crisis al quedar indefenso tras la muerte de su asistente de 40 años. Lo vemos teniendo una química maravillosa junto a su amigo de la vida real, Robert De Niro. Disponible en Disney +.

Parque Lezama (2025)

Su última película. Se trata de la adaptación cinematográfica de la obra de teatro que protagoniza junto a Eduardo Blanco desde 2013, en ambos casos a las órdenes del director Juan José Campanella. Interpreta a León Schwartz, un antiguo militante comunista, idealista, que busca la manera de esquivar con imaginación e ingenio los golpes de la vida. Se ve en Netflix.