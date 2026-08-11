11 de agosto de 2026 Inicio
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Conmoción mundial: murió una influencer de 26 años durante una transmisión en TikTok

La noticia fue informada por su hermana y se abrió una investigación: la Policía no descarta que la creadora contenido haya sido víctima de ciberbullying.

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Una influencer murió en plena transmisión.

Una influencer murió en plena transmisión.

Mina Chan, una reconocida creadora de contenido de 26 años, falleció en Seúl. La tragedia ocurrió mientras realizaba un vivo en TikTok para hablar sobre el acoso que venía sufriendo en plataformas digitales a raíz de una controversia vinculada a la banda de K-pop ENHYPEN.

Luciano Rodríguez y Antonella Cavlaglia hicieron pública su relación a finales de julio de este año.
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Según reportó el Korea Herald, la policía del distrito de Yongsan acudió a su domicilio cerca de las 5:00 a. m. tras recibir una llamada de emergencia, donde hallaron el cuerpo de la joven. Las autoridades investigan el hecho como un presunto suicidio.

La noticia fue confirmada por su hermana menor a través de las redes sociales: Mi querida hermana mayor, que siempre fue amable y cariñosa con todos los que conocía, falleció. Les pido amablemente que la tengan presente en sus pensamientos y oraciones”.

La influencer tenía 26 años.

La influencer tenía 26 años.

El conflicto comenzó semanas atrás durante un recital de ENHYPEN en Estados Unidos. Mina Chan intentó que Sunoo, uno de los integrantes del grupo, le entregara un ramo de flores a su compañero Ni-ki. El gesto generó una fuerte reacción negativa entre parte de la comunidad de fans, que la acusó de haber cruzado los límites de interacción con los artistas.

Ante la ola de críticas, la influencer publicó una extensa carta de disculpas en X (ex Twitter) donde reconoció su error: “Siento que mis acciones terminaron aprovechándose de la amabilidad de Sunoo. Lo siento muchísimo. Me disculpo profundamente con él y con todos sus fans”

“Al asistir varias veces a las sesiones de autógrafos, me engañé a mí misma pensando que estaba más cerca de los miembros de lo que realmente estaba. Lamento profundamente mi comportamiento", dijo en redes.

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