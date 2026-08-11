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El conmovedor homenaje a Gustavo Cerati en el día que hubiera cumplido años: "Qué difícil el camino sin vos"

Sus hijos Benito y Lisa, junto a su hermana Laura, compartieron recuerdos familiares y mensajes de nostalgia en redes sociales en el 67° cumpleaños del músico.

El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas. 

El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas. 

Redes sociales

Este 11 de agosto es especial para los seguidores de Gustavo Cerati ya que hoy hubiera cumplido 67 años. En las redes sociales, los fanáticos del músico y especialmente sus famliares dejaron mensajes de amor y nostalgia.

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Sus hijos Benito y Lisa y su hermana Laura posteraron recuerdos junto al intérprete y reflexiones sobre la huella imborrable que dejó en ellos y en la música el integrante de Soda Stereo: "Qué difícil el camino sin vos".

El primer en aparecer en redes fue Benito Cerati que puso una sentida dedicatoria en Instagram: "Feliz cumple. Te amo y te extraño tanto. Qué difícil el camino sin vos. Hoy te escucho todo el día".

El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas.

El canal oficial del exlíder de Soda Stereo lanzó una transmisión especial de 24 horas.

Hubo una foto de Lisa Cerati y su hermano besando al exlider de Soda Stéreo con la dedicatoria: "No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre".

La hermana de Cerati, Laura, compartió un video casero donde el guitarrista interpreta Lago en el cielo en su estudio de grabación: "Hoy 11 de agosto, tu cumpleaños. GUS…. Te amamos".

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Maratón con Gustavo Cerati

Bentio Cerati invitó a los fanáticos a sumarse a Cerati en continuado, una propuesta en el canal oficial del cantante en YouTube con una maratón de viceoclips, documentación y material de archivo del artista en su etapa solista. Este martes 11 de agosto de 2026, en el que Gustavo Cerati cumpliría 67 años, por lo que hay una transmisión especial e ininterrumpida de 24 horas llamada Cerati en Continuado.

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