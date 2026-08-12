Inocencia Fiscal II: el oficialismo excluyó a los funcionarios y consiguió dictamen en Diputados El proyecto impulsado por La Libertad Avanza se debatió en un plenario de comisiones y obtuvo 44 firmas, por lo que quedó listo para discutirse en el recinto. La iniciativa fue anunciada por Luis Caputo y es una de las prioridades para el Gobierno. Por Constanza Viñas Agregar C5N en









El oficialismo avanzó con el proyecto en el plenario de comisiones. NA/Juan Foglia

El oficialismo consiguió dictamen para el proyecto de Inocencia Fiscal II anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que se encuentra listo para debatirse en el recinto. La iniciativa es clave para el programa del Gobierno, ya que fue discutido en la mesa política y buscará modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La iniciativa, que obtuvo 44 firmas, fue debatida en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal y contó con el apoyo del PRO y otros bloques cercanos al Gobierno. Finalmente, el oficialismo excluyó del régimen a los funcionarios ya que no podrán contar con la presunción de exactitud, la exención de fiscalizaciones ni ningún otro beneficio o inmunidad fiscal previstos en el régimen, aunque podrán el sistema simplificado como un canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

En tal sentido, los principales puntos del dictamen son una supresión los límites de $1.000 millones de ganancias y de $10.000 millones de patrimonio para entrar al sistema para que ingresen los grandes contribuyentes, además de una baja de la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas con una disminución del 25% de las multas por infracciones formales.

El despacho fue respaldado con 32 legisladores de la Libertad Avanza, 1 del Movimiento de Integración y Desarrollo, 2 de la Unión Cívica Radical, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Provincia Unidas en disidencia parcial. Ahora, se espera que sea debatido en el recinto, probablemente el 26 de agosto.

Luis Caputo, ministro de Economía. Mariano Fuchila / Ámbito El Ejecutivo busca con este esquema ampliar el universo de personas alcanzadas y otorgar mayores certezas a quienes decidan adherir. La apuesta es que el nuevo régimen logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía, mientras el Congreso debate los alcances y ajustes de la iniciativa.