12 de agosto de 2026 Inicio
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Inocencia Fiscal II: el oficialismo excluyó a los funcionarios y consiguió dictamen en Diputados

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza se debatió en un plenario de comisiones y obtuvo 44 firmas, por lo que quedó listo para discutirse en el recinto. La iniciativa fue anunciada por Luis Caputo y es una de las prioridades para el Gobierno.

Constanza Viñas
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Constanza Viñas
El oficialismo avanzó con el proyecto en el plenario de comisiones.

El oficialismo avanzó con el proyecto en el plenario de comisiones.

NA/Juan Foglia

El oficialismo consiguió dictamen para el proyecto de Inocencia Fiscal II anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que se encuentra listo para debatirse en el recinto. La iniciativa es clave para el programa del Gobierno, ya que fue discutido en la mesa política y buscará modificar el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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La iniciativa, que obtuvo 44 firmas, fue debatida en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal y contó con el apoyo del PRO y otros bloques cercanos al Gobierno. Finalmente, el oficialismo excluyó del régimen a los funcionarios ya que no podrán contar con la presunción de exactitud, la exención de fiscalizaciones ni ningún otro beneficio o inmunidad fiscal previstos en el régimen, aunque podrán el sistema simplificado como un canal operativo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.

En tal sentido, los principales puntos del dictamen son una supresión los límites de $1.000 millones de ganancias y de $10.000 millones de patrimonio para entrar al sistema para que ingresen los grandes contribuyentes, además de una baja de la carga punitiva sobre las pequeñas y medianas empresas con una disminución del 25% de las multas por infracciones formales.

El despacho fue respaldado con 32 legisladores de la Libertad Avanza, 1 del Movimiento de Integración y Desarrollo, 2 de la Unión Cívica Radical, 1 de Independencia, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Provincia Unidas en disidencia parcial. Ahora, se espera que sea debatido en el recinto, probablemente el 26 de agosto.

Luis Caputo, ministro de Econom&iacute;a.

Luis Caputo, ministro de Economía.

El Ejecutivo busca con este esquema ampliar el universo de personas alcanzadas y otorgar mayores certezas a quienes decidan adherir. La apuesta es que el nuevo régimen logre captar ahorros en efectivo y dinamizar sectores clave de la economía, mientras el Congreso debate los alcances y ajustes de la iniciativa.

Uno de los principales benefactores de este nuevo esquema es el Mercado Inmobiliario para el cual se habilita el uso de pagos en efectivo en escrituras públicas, un reclamo histórico de escribanos y desarrolladores. Esto permitirá formalizar operaciones realizadas con dólares billete y dar mayor seguridad jurídica a las transacciones, según indicó el Ministro de Economía.

A su vez, el esquema reduce las sanciones según el tamaño económico para pequeños contribuyentes y pymes. Es decir, personas humanas y microempresas tendrán un alivio del 80%, las pequeñas empresas del 60% y las medianas entre 20% y 40%. El objetivo del Gobierno es incentivar la adhesión de sectores que antes quedaban fuera por el peso de las multas.

Con el nuevo esquema que propone el oficialismo, los bancos y escribanos serán de los sectores más beneficiados también debido a que la adhesión al régimen será considerada un antecedente favorable por entidades financieras y organismos de control ya que facilitará la identificación de clientes y reducirá trabas burocráticas en operaciones.

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