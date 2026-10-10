Con una foto particular y un conmovedor mensaje, Pedro Rosemblat sorprendió a Lali Espósito por su cumpleaños: "En esta vida..."

El conductor sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de la artista para saludarla por un año más de vida, mientras celebran su día especial desde Brasil.

Pedro Rosemblat tuvo un romántico gesto con Lali Espósito por su cumpleaños número 35. El conductor recurrió a sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a la cantante, quien celebra su día especial este sábado 10 lejos de Buenos Aires.

"Sos luz y fuego": el emotivo mensaje de Cris Morena a Lali Espósito por su cumpleaños

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el conductor de Industria Nacional eligió una particular fotografía de su novia para acompañar una romántica dedicatoria.

En la imagen se puede ver a Lali de espaldas, mirando hacia la cámara mientras carga un parlante blanco. Con un look total black, la artista lució una remera y un short negros, botas con plataforma y una canchera gorra con las letras NY.

Para musicalizar la publicación, Rosemblat eligió la canción Viva el sol, de Jairo, y acompañó la postal con una emotiva dedicatoria. "Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños, mi amor", escribió junto al emoji de un corazón.

La cantante viajó a Brasil para el festival de Cine de Río, donde acompaña al director Benjamín Naishtat en la presentación de Glaxo, la película en la que interpreta a "La Negra Miranda" junto a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

La divertida reacción de Lali Espósito por su cumpleaños

Por su parte, Lali Espósito también se mostró muy activa en sus redes sociales y optó compartir una serie de divertidas postales para agradecer los mensajes de cariño que recibió de sus seguidores por su cumpleaños número 35.

Primero, la cantante publicó una selfie en la que se la ve haciendo un gesto de beso frente a la cámara y escribió: "Casi mi cumple", acompañado de un corazón rosa.

Horas más tarde, la artista volvió a aparecer en sus historias de Instagram, esta vez luciendo un vestido celeste y anteojos de sol negros. Con una pose canchera y una sonrisa, aprovechó para agradecer los mensajes que le llegaron: "Gracias por el cariño virtual".

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo descontracturado, Lali compartió una última postal con el mismo look, en la que aparece haciendo un gesto de aprobación y una divertida expresión frente a la cámara, acompañada únicamente por un emoji de corazón en llamas.