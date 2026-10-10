IR A
IR A

Con una foto particular y un conmovedor mensaje, Pedro Rosemblat sorprendió a Lali Espósito por su cumpleaños: "En esta vida..."

El conductor sorprendió a sus seguidores al compartir una foto de la artista para saludarla por un año más de vida, mientras celebran su día especial desde Brasil.

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños.

Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños.

Pedro Rosemblat tuvo un romántico gesto con Lali Espósito por su cumpleaños número 35. El conductor recurrió a sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a la cantante, quien celebra su día especial este sábado 10 lejos de Buenos Aires.

La cantante y actriz viajó a Brasil para participar del prestigioso Festival de Cine de Río.
Te puede interesar:

"Sos luz y fuego": el emotivo mensaje de Cris Morena a Lali Espósito por su cumpleaños

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el conductor de Industria Nacional eligió una particular fotografía de su novia para acompañar una romántica dedicatoria.

En la imagen se puede ver a Lali de espaldas, mirando hacia la cámara mientras carga un parlante blanco. Con un look total black, la artista lució una remera y un short negros, botas con plataforma y una canchera gorra con las letras NY.

Para musicalizar la publicación, Rosemblat eligió la canción Viva el sol, de Jairo, y acompañó la postal con una emotiva dedicatoria. "Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños, mi amor", escribió junto al emoji de un corazón.

Pedro vía redes.

Pedro vía redes.

La cantante viajó a Brasil para el festival de Cine de Río, donde acompaña al director Benjamín Naishtat en la presentación de Glaxo, la película en la que interpreta a "La Negra Miranda" junto a Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi y Esteban Lamothe.

La divertida reacción de Lali Espósito por su cumpleaños

Por su parte, Lali Espósito también se mostró muy activa en sus redes sociales y optó compartir una serie de divertidas postales para agradecer los mensajes de cariño que recibió de sus seguidores por su cumpleaños número 35.

Primero, la cantante publicó una selfie en la que se la ve haciendo un gesto de beso frente a la cámara y escribió: "Casi mi cumple", acompañado de un corazón rosa.

Horas más tarde, la artista volvió a aparecer en sus historias de Instagram, esta vez luciendo un vestido celeste y anteojos de sol negros. Con una pose canchera y una sonrisa, aprovechó para agradecer los mensajes que le llegaron: "Gracias por el cariño virtual".

Pero eso no fue todo. Fiel a su estilo descontracturado, Lali compartió una última postal con el mismo look, en la que aparece haciendo un gesto de aprobación y una divertida expresión frente a la cámara, acompañada únicamente por un emoji de corazón en llamas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Me enamoré, taradas!, se lee en la remera de las cocineras.

Banquete, cintas, bingo musical y Sandro: Lali mostró sus dos despedidas de soltera en Argentina

Su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo.

Se supo la verdad por la que María Becerra no fue parte del show de Lali Espósito en el que estuvo Tini Stoessel

¡Otra vez! Facundo Moyano le envió una foto, junto a la influencer, a Moria Casán a pesar de que aun rige una perimetral impuesta por la justicia.

Ya no se esconden: la romántica foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga que recibió Moria Casán

Piero De Benedictis, un artista que marcó a varias generaciones de argentinos.
play

Murió Piero, ícono de la canción de protesta y de la música popular argentina

La exhermanita mostró su ticket para el partido de despedida de Messi.

La fortuna que pagó Zoe Bogach para ver el partido despedida de Lionel Messi de la Selección

La artista reapareció y se refirió al cruce de su ex con la conductora en el reality culinario.

La fuerte reacción de La Joaqui ante las preguntas picantes que le hizo Wanda Nara a Luck Ra

últimas noticias

Marcos Rojo, junto a su agente Kristian Bereit, en la firma de contrato con Estudiantes.

Rojo rompió el silencio y le dejó un mensaje a los hinchas de Estudiantes: "El tiempo pone todo en su lugar"

Hace 21 minutos
Imagen satelital del huracán Isaías. 

El huracán Isaías deja al menos cuatro muertos tras tocar tierra en Estados Unidos

Hace 24 minutos
Pedro Rosemblat saludó a Lali Espósito por su cumpleaños.

Con una foto particular y un conmovedor mensaje, Pedro Rosemblat sorprendió a Lali por su cumpleaños: "En esta vida..."

Hace 36 minutos
La cantante y actriz viajó a Brasil para participar del prestigioso Festival de Cine de Río.

"Sos luz y fuego": el emotivo mensaje de Cris Morena a Lali Espósito por su cumpleaños

Hace 40 minutos
Muy enamorados: cómo fue la noche en que festejaron el divorcio de Icardi.

Brindis y promesa de boda: cómo fue el festejo de Mauro Icardi y la China Suárez tras el divorcio de Wanda Nara

Hace 1 hora