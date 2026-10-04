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Banquete, cintas, bingo musical y Sandro: Lali Espósito mostró sus dos despedidas de soltera en Argentina

La cantante compartió dos eventos con amigos y amigas antes de su casamiento donde se la vio con una vincha de flores con un velo rojo y con una camisa también roja. La sorpresa para la tercera fue la contratación de un imitador de Sandro.

Me enamoré

"Me enamoré, taradas!", se lee en la remera de las cocineras.

X @lauragz__

Lali Espósito cumplió con su verso "mejor que 2 son 3" y a la despedida de soltera en Brasil le sumó dos eventos más en Argentina: una noche de bingo musical y tortas este viernes y una cena show con un imitador de Sandro este sábado junto a Dillom, Juliana Gattas, Martín Rechimuzzi y Mery del Cerro, entre otros.

Su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo.
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Mery del Cerro y el equipo encargado del evento del viernes por la noche compartió fotos en sus redes sociales sobre las tortas y las actividades que realizaron para despedir la soltería de la cantante. El bingo musical tenía artistas para todos los gustos: Ruben Rada, Paulina Rubio, La nueva luna, Cesar Banana, Luis Miguel, Chayanne y Fabiana Cantilo, entre otros.

Mery del Cerro compartió detalles del evento en su cuenta de Instagram.

Mery del Cerro compartió detalles del evento en su cuenta de Instagram.

En el cartón del bingo se puede ver la fecha "02/10/2026" y el lema que repitió en todas sus despedidas: "Me enamoré, taradas". La misma frase apareció en las remeras de quienes se encargaron de proporcionar las tortas para la reunión. Una de las tortas contaba con cintitas blancas como para jugar entre las presentes o en la boda: quien saque un anillo será la próxima en casarse.

Las imágenes también mostraron una mesa con ensaladas, salmón, milanesas, pan casero y otras preparaciones calientes. Para el cierre, hubo postres y una torta adornada con flores comestibles y frutas frescas. Además, Lali usó una vincha roja con flores y un velo a juego para este evento.

La tercera despedida de soltera de Lali Espósito

Para la tercera fiesta, Lali y sus amistades disfrutaron de una cena show con la participación estelar de un imitador de Sandro. Por los atuendos de todos los presentes, parecía haber un código de vestimenta: traje para todos y todas. Aún así, la intérprete de Fanático destacaba con su camisa roja.

La cena fue a la luz de las velas y entre pétalos de rosas, por lo que el show estuvo perfectamente elegido. Si bien el centro de la noche era la prometida de Pedro Rosemblat, el imitador conmovió a los presentes con su personalización del difunto artista.

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