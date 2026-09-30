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Se supo la verdad por la que María Becerra no fue parte del show de Lali Espósito en el que estuvo Tini Stoessel

La cantante explicó los motivos de su ausencia en el cierre de la gira de la autora de Disciplina.

Su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo.

Su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo.

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María Becerra aclaró por qué no pudo estar en el cierre de la gira de Lali Espósito en River, una noche que reunió a varias figuras de la música argentina y que tuvo como momento central el encuentro con Tini Stoessel. Su ausencia había generado expectativas entre los seguidores de ambas artistas, ya que durante los días previos habían circulado versiones sobre una posible aparición suya en el escenario.

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La explicación fue directa y sin vueltas. "No, la re p... que me p... Unas ganas de haber ido", dijo la cantante al ser consultada sobre su presencia en el estadio. Lejos de cualquier conflicto con las protagonistas de la noche, su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo, ya que tenía ensayos para el inicio de su Quimera Tour, cuya primera fecha está programada en Uruguay apenas dos días después.

"No, no podía porque ensayo. Ustedes saben que en dos días tengo Uruguay. Empieza el Quimera Tour", explicó. Becerra también contó que llevaba semanas sin presentar ese espectáculo, lo que la obligó a intensificar la preparación. "Desde el River que no hago el show, o sea, hace bastante. Entonces, estoy ensayando full", señaló, describiendo un cronograma que incluyó ensayos de jueves a martes sin interrupciones.

A pesar de no haber estado en el estadio, siguió parte de lo ocurrido y lo celebró desde sus redes. "Qué hermoso estar viva y ser contemporánea de este momentazo", escribió. Y en otro comentario se refirió a Lali, Tini y Marilina Bertoldi como "las madres de Argentina", dejando en claro que no había ninguna distancia entre ella y las protagonistas de la noche.

María Becerra remarcó que quiere seguir viviendo en democracia y escuchando voces diversas.

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La reacción de la mamá de Tini Stoessel tras ver el show con Lali Espósito

El momento que Tini compartió en el escenario de River con Lali y Marilina Bertoldi, donde las tres aparecieron vestidas de novia, cantaron Like a Virgin de Madonna y recrearon el beso que la artista protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003, fue uno de los más comentados de la noche. Pero fuera del escenario también hubo un gesto que llamó la atención.

Mariana Muzlera, madre de Tini, dejó su me gusta en la publicación que la cantante subió al día siguiente del show con fotos y videos del evento y la previa. El gesto llegó en un contexto particular. Durante años, la madre formó parte de un entorno que controló de cerca la carrera de su hija y que mantuvo distancias con Lali. El hecho de que Muzlera reaccionara públicamente a esa colaboración fue visto por muchos como una señal de acercamiento en medio del conflicto familiar que Tini atraviesa.

La elección del pelo lila para la noche del show también tuvo un por qué. Fue una respuesta directa a un viejo tuit de Alejandro Stoessel que decía "¿Sabés cómo se dice Lali al revés? Lila, porque es casi Violetta". Con ese color, Tini dejó en claro que de su parte nunca hubo resistencia para compartir escenario con Lali.

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