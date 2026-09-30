Se supo la verdad por la que María Becerra no fue parte del show de Lali Espósito en el que estuvo Tini Stoessel La cantante explicó los motivos de su ausencia en el cierre de la gira de la autora de Disciplina. Agregar C5N en









Su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo. Redes sociales

María Becerra aclaró por qué no pudo estar en el cierre de la gira de Lali Espósito en River, una noche que reunió a varias figuras de la música argentina y que tuvo como momento central el encuentro con Tini Stoessel. Su ausencia había generado expectativas entre los seguidores de ambas artistas, ya que durante los días previos habían circulado versiones sobre una posible aparición suya en el escenario.

La explicación fue directa y sin vueltas. "No, la re p... que me p... Unas ganas de haber ido", dijo la cantante al ser consultada sobre su presencia en el estadio. Lejos de cualquier conflicto con las protagonistas de la noche, su ausencia respondió exclusivamente a compromisos de trabajo, ya que tenía ensayos para el inicio de su Quimera Tour, cuya primera fecha está programada en Uruguay apenas dos días después.

"No, no podía porque ensayo. Ustedes saben que en dos días tengo Uruguay. Empieza el Quimera Tour", explicó. Becerra también contó que llevaba semanas sin presentar ese espectáculo, lo que la obligó a intensificar la preparación. "Desde el River que no hago el show, o sea, hace bastante. Entonces, estoy ensayando full", señaló, describiendo un cronograma que incluyó ensayos de jueves a martes sin interrupciones.

A pesar de no haber estado en el estadio, siguió parte de lo ocurrido y lo celebró desde sus redes. "Qué hermoso estar viva y ser contemporánea de este momentazo", escribió. Y en otro comentario se refirió a Lali, Tini y Marilina Bertoldi como "las madres de Argentina", dejando en claro que no había ninguna distancia entre ella y las protagonistas de la noche.

María Becerra remarcó que quiere seguir viviendo en democracia y escuchando voces diversas. Redes Sociales La reacción de la mamá de Tini Stoessel tras ver el show con Lali Espósito El momento que Tini compartió en el escenario de River con Lali y Marilina Bertoldi, donde las tres aparecieron vestidas de novia, cantaron Like a Virgin de Madonna y recrearon el beso que la artista protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003, fue uno de los más comentados de la noche. Pero fuera del escenario también hubo un gesto que llamó la atención.