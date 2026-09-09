IR A
IR A

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

La humorista de Cortá por Lozano llevó tranquilidad a sus seguidores tras un delicado estado de salud debido a una bacteria, y por el cual estuvo internada en terapia intensiva. "Agradezco a todos y estoy..."

Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”

"Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Redes sociales

La humorista Costa habló desde la clínica donde está internada tras sufrir una infección por neumococo que llegó a la sangre y que la dejó en una sala de cuidados intensivos.

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.
Te puede interesar:

Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena

La panelista de Cortá por Lozano habló en redes para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradeció a quienes la apoyan en este difícil momento: "Agradezco los mensajes que me están mandando y prontito voy a volver a trabajar".

La mediática aclaró que está recuperándose después de haber tenido una encefalitis hepática, por una bacteria que se se fue por las vías sanguíneas. "Estoy bien y sanita como Dios manda", dijo en un video con el celular.

Si bien Costa estuvo en una sala UTI, en principio, su evolución fue favorable permitió que la derivaran a una habitación común. El proceso fue comunicado por la propia famosa, que detalló que tiene que seguir con una tratamiento con antibióticos.

Costa canceló todos sus trabajos por problemas de salud

Debido a su estado de salud, la panelista Costa suspendió sus compromisos, tanto del unipersonal A toda costa, previsto para este jueves 9 de septiembre en Rosario, como su participación en Cortá por Lozano, en Telefe, con la conducción de Verónica Lozano. Tampoco participa del programa El Club del Moro en La 100 porque continúa internada, ahora en una sala común, y con tratamiento con antibióticos. La mediática estuvo internada en terapia intensiva debido a una infección por la bacteria neumococo que llegó a su torrente sanguíneo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

Toda la obra está atravesada por números musicales que irrumpen en el relato. 

Se estrena "Espumas de Oriente", un melodrama argentino en la época del radioteatro

últimas noticias

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos.

Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

Hace 5 minutos
El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

Hace 10 minutos
Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

Hace 11 minutos
Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Hace 20 minutos
Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

Hace 20 minutos