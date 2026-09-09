Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación La humorista de Cortá por Lozano llevó tranquilidad a sus seguidores tras un delicado estado de salud debido a una bacteria, y por el cual estuvo internada en terapia intensiva. "Agradezco a todos y estoy..." Agregar C5N en









"Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista. Redes sociales

La humorista Costa habló desde la clínica donde está internada tras sufrir una infección por neumococo que llegó a la sangre y que la dejó en una sala de cuidados intensivos.

La panelista de Cortá por Lozano habló en redes para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradeció a quienes la apoyan en este difícil momento: "Agradezco los mensajes que me están mandando y prontito voy a volver a trabajar".

La mediática aclaró que está recuperándose después de haber tenido una encefalitis hepática, por una bacteria que se se fue por las vías sanguíneas. "Estoy bien y sanita como Dios manda", dijo en un video con el celular.

Costa , internada , habló sobre su estado de salud

“Estoy mucho mejor , recuperándome “ pic.twitter.com/pUNZwQVQKu — Ptc Recargado (@PtcRecargado) September 9, 2026 Si bien Costa estuvo en una sala UTI, en principio, su evolución fue favorable permitió que la derivaran a una habitación común. El proceso fue comunicado por la propia famosa, que detalló que tiene que seguir con una tratamiento con antibióticos.