Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

La humorista Costa habló desde la clínica donde está internada tras sufrir una infección por neumococo que llegó a la sangre y que la dejó en una sala de cuidados intensivos.
La humorista de Cortá por Lozano llevó tranquilidad a sus seguidores tras un delicado estado de salud debido a una bacteria, y por el cual estuvo internada en terapia intensiva. "Agradezco a todos y estoy..."
La humorista Costa habló desde la clínica donde está internada tras sufrir una infección por neumococo que llegó a la sangre y que la dejó en una sala de cuidados intensivos.
La panelista de Cortá por Lozano habló en redes para llevar tranquilidad a sus seguidores y agradeció a quienes la apoyan en este difícil momento: "Agradezco los mensajes que me están mandando y prontito voy a volver a trabajar".
La mediática aclaró que está recuperándose después de haber tenido una encefalitis hepática, por una bacteria que se se fue por las vías sanguíneas. "Estoy bien y sanita como Dios manda", dijo en un video con el celular.
Si bien Costa estuvo en una sala UTI, en principio, su evolución fue favorable permitió que la derivaran a una habitación común. El proceso fue comunicado por la propia famosa, que detalló que tiene que seguir con una tratamiento con antibióticos.
Debido a su estado de salud, la panelista Costa suspendió sus compromisos, tanto del unipersonal A toda costa, previsto para este jueves 9 de septiembre en Rosario, como su participación en Cortá por Lozano, en Telefe, con la conducción de Verónica Lozano. Tampoco participa del programa El Club del Moro en La 100 porque continúa internada, ahora en una sala común, y con tratamiento con antibióticos. La mediática estuvo internada en terapia intensiva debido a una infección por la bacteria neumococo que llegó a su torrente sanguíneo.