Ricardo Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena

El Teatro Colón se prepara para uno de los eventos del año, con el actor Ricardo Darín como protagonista de una obra inspirada en un cuento del escritor Jorge Luis Borges.
El reconocido actor pondrá su voz a los textos de Jorge Luis Borges en una superproducción de ballet, sobre una idea del exbailarín Julio Bocca y con música original de Gustavo Santaolalla.
El Teatro Colón se prepara para uno de los eventos del año, con el actor Ricardo Darín como protagonista de una obra inspirada en un cuento del escritor Jorge Luis Borges.
Se trata de un ballet de dos actos titulado Principio de éxtasis, y uno de sus principales atractivos es la participación especial del artista, quien acompaña en escena al Ballet Estable del Teatro Colón en el rol de narrador.
Darín va a recitar en vivo los emblemáticos textos de Borges y acompañará al Ballet Estable del Teatro Colón sobre el escenario, en un homenaje al universo literario del novelista argentino a partir del jueves 10 de septiembre.
El espectáculo es una idea del exbailarín Julio Bocca y el coreógrafo Goyo Montero —quien estará a cargo de la dirección general, concepción y diseño de vestuario— con música original de Gustavo Santaolalla. La puesta en escena está inspirada en el poema Ausencia (1923), el cuento El Aleph (1945) y el libro de relatos homónimo publicado en 1949.
La obra Principio de éxtasis surgió de una iniciativa del coreógrafo español Goyo Montero y del exbailarín Julio Bocca. Se trata de un ballet inspirado en la obra y la vida del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, con un anclaje particular en El Aleph.
Las localidades se pueden comprar en forma digital, a través del sitio web del Teatro Colón, o presencialmente en Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17. Los precios de las entradas varían según la ubicación en la sala. La obra se estrena este jueves 10 de septiembre y se presentará hasta el día 20 .
Horarios de las funciones:
Jueves 10 de septiembre: 20 hs (Estreno mundial)
Viernes 11 de septiembre: 20 hs
Domingo 13 de septiembre: 17 hs (Función vespertina)
Martes 15 de septiembre: 20 hs
Miércoles 16 de septiembre: 20 hs (Función especial FIBA)
Jueves 17 de septiembre: 20 hs
Viernes 18 de septiembre: 20 hs
Sábado 19 de septiembre: 20 hs
Domingo 20 de septiembre: 17 hs (Función de cierre)