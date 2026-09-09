Ricardo Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena El reconocido actor pondrá su voz a los textos de Jorge Luis Borges en una superproducción de ballet, sobre una idea del exbailarín Julio Bocca y con música original de Gustavo Santaolalla. Agregar C5N en









Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges. Redes sociales

El Teatro Colón se prepara para uno de los eventos del año, con el actor Ricardo Darín como protagonista de una obra inspirada en un cuento del escritor Jorge Luis Borges.

Se trata de un ballet de dos actos titulado Principio de éxtasis, y uno de sus principales atractivos es la participación especial del artista, quien acompaña en escena al Ballet Estable del Teatro Colón en el rol de narrador.

Darín va a recitar en vivo los emblemáticos textos de Borges y acompañará al Ballet Estable del Teatro Colón sobre el escenario, en un homenaje al universo literario del novelista argentino a partir del jueves 10 de septiembre.

El espectáculo es una idea del exbailarín Julio Bocca y el coreógrafo Goyo Montero —quien estará a cargo de la dirección general, concepción y diseño de vestuario— con música original de Gustavo Santaolalla. La puesta en escena está inspirada en el poema Ausencia (1923), el cuento El Aleph (1945) y el libro de relatos homónimo publicado en 1949.

Ricardo Darín en el Teatro Colón: entradas y precios La obra Principio de éxtasis surgió de una iniciativa del coreógrafo español Goyo Montero y del exbailarín Julio Bocca. Se trata de un ballet inspirado en la obra y la vida del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, con un anclaje particular en El Aleph.