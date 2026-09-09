IR A
IR A

Ricardo Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena

El reconocido actor pondrá su voz a los textos de Jorge Luis Borges en una superproducción de ballet, sobre una idea del exbailarín Julio Bocca y con música original de Gustavo Santaolalla.

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Redes sociales

El Teatro Colón se prepara para uno de los eventos del año, con el actor Ricardo Darín como protagonista de una obra inspirada en un cuento del escritor Jorge Luis Borges.

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves.
Te puede interesar:

Desde la cárcel, Lotocki le envió un enigmático mensaje a su esposa: "La distancia cambió muchas cosas"

Se trata de un ballet de dos actos titulado Principio de éxtasis, y uno de sus principales atractivos es la participación especial del artista, quien acompaña en escena al Ballet Estable del Teatro Colón en el rol de narrador.

Darín va a recitar en vivo los emblemáticos textos de Borges y acompañará al Ballet Estable del Teatro Colón sobre el escenario, en un homenaje al universo literario del novelista argentino a partir del jueves 10 de septiembre.

El espectáculo es una idea del exbailarín Julio Bocca y el coreógrafo Goyo Montero —quien estará a cargo de la dirección general, concepción y diseño de vestuario— con música original de Gustavo Santaolalla. La puesta en escena está inspirada en el poema Ausencia (1923), el cuento El Aleph (1945) y el libro de relatos homónimo publicado en 1949.

Ricardo Darín en el Teatro Colón: entradas y precios

La obra Principio de éxtasis surgió de una iniciativa del coreógrafo español Goyo Montero y del exbailarín Julio Bocca. Se trata de un ballet inspirado en la obra y la vida del célebre escritor argentino Jorge Luis Borges, con un anclaje particular en El Aleph.

Las localidades se pueden comprar en forma digital, a través del sitio web del Teatro Colón, o presencialmente en Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9 a 20 y los domingos de 9 a 17. Los precios de las entradas varían según la ubicación en la sala. La obra se estrena este jueves 10 de septiembre y se presentará hasta el día 20 .

Horarios de las funciones:

  • Jueves 10 de septiembre: 20 hs (Estreno mundial)

  • Viernes 11 de septiembre: 20 hs

  • Domingo 13 de septiembre: 17 hs (Función vespertina)

  • Martes 15 de septiembre: 20 hs

  • Miércoles 16 de septiembre: 20 hs (Función especial FIBA)

  • Jueves 17 de septiembre: 20 hs

  • Viernes 18 de septiembre: 20 hs

  • Sábado 19 de septiembre: 20 hs

  • Domingo 20 de septiembre: 17 hs (Función de cierre)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ricardo Darín.

Ricardo Darín alimentó las sospechas sobre la final del Mundial: "Tenían una actitud rara"

Gilda, hincha de Vélez y un ícono en las canchas del fútbol argentino.

Se cumplen 30 años de la muerte de Gilda, la reina que conquistó las hinchadas del fútbol argentino

Off Campus y El verano en que me enamoré son dos de las series más exitosas de la plataforma.

El fenómeno que conquista Prime Video: por qué todos hablan de las historias Young Adult

Confirmaron que el reality de cocina empezará en septiembre en la pantalla de Telefe.
play

MasterChef Celebrity: se conoció quiénes son las figuras que se suman la reality de cocina

El mediático descartó complicaciones mayores a poco de cumplirse el primer aniversario del accidente.

Thiago Medina, un año después del coma: así están sus lesiones

tini volvio a los escenarios en medio del escandalo familiar: estoy mas fuerte que nunca

Tini volvió a los escenarios en medio del escándalo familiar: "Estoy más fuerte que nunca"

últimas noticias

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos.

Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

Hace 6 minutos
El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

Hace 11 minutos
Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

Hace 12 minutos
Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Hace 21 minutos
Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

Hace 21 minutos