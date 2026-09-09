El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Javier Milei Informes oficiales y analistas privados coinciden en que hubo una desaceleración de los precios y que el IPC se ubicaría por debajo del 2 %. El resultado le dará algo de oxígeno al Gobierno tras los pésimos datos de julio sobre el nivel de la actividad industrial y la construcción. Por Agregar C5N en









Camila Alonso

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este jueves el dato de inflación de agosto. El Gobierno aguarda el reporte oficial con la expectativa de confirmar una desaceleración en el costo de vida, luego de una racha de malos indicadores económicos sobre la actividad industrial y la construcción.

El presidente Javier Milei busca en esta cifra una bocanada de oxígeno para su plan económico, aunque el resultado estará lejos de su promesa inicial de "empezar con cero". Las estimaciones del mercado prevén un registro mensual que rondará entre el 1,4% y el 1,9%, una marca que de todos modos representará un alivio técnico para el Poder Ejecutivo.

La señal previa más concreta surgió de la Ciudad de Buenos Aires, donde el incremento de precios en agosto se desaceleró y fue del 1,7%, frente al 2,9% registrado en julio. Aunque el indicador porteño pondera en mayor medida los servicios que el índice nacional, la Casa Rosada tomó este antecedente como la prueba de un cambio de tendencia.

Las mediciones del sector privado ratifican ese optimismo moderado. La Fundación Libertad y Progreso calculó la suba de agosto en un 1,4%, mientras que firmas como EcoGo, C&T, Orlando J. Ferreres y Analytica situaron sus proyecciones entre el 1,5% y el 1,7%. En el extremo superior, consultoras como Equilibra e Invecq estimaron una variación del 1,9%.

Por su parte, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central sobre la base de casi 40 analistas fijó un promedio del 1,7%. El Gabinete económico confía en que esta desaceleración sirva para recuperar el poder adquisitivo de la población y reactive la demanda a través del crédito a familias y empresas.