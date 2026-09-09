Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

La Justicia de Entre Ríos extendió por 100 días más la prisión preventiva del uruguayo acusado de asesinar y desmembrar al remisero Martín Palacio. El traslado al penal de Cruz del Eje se da mientras espera el juicio en Córdoba por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

El femicida Pablo Laurta fue trasladado al penal de Cruz del Eje , en Córdoba, y seguirá detenido al menos 100 días más por el crimen del remisero Martín Palacio en Entre Ríos. La Justicia entrerriana prorrogó su prisión preventiva hasta diciembre, mientras el acusado espera también el juicio en Córdoba por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio.

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Si bien la defensa del acusado había cuestionado el cambio del penal por la distancia con su familia en Uruguay, el recurso fue rechazado por la Justicia, aunque se le garantizó comunicación con su abogado al menos 30 minutos semanales por videollamada.

Se trata de dos causas distintas y dos prisiones preventivas vigentes que enfrenta el acusado . Por un lado, Laurta está detenido en Córdoba por el doble femicidio de su expareja y su ex suegra. Al mismo tiempo, la jueza de Garantías de Concordia, María Gabriela Seró, prorrogó hasta el 16 de diciembre la prisión preventiva que pesa sobre él por el homicidio y desmembramiento del remisero Martín Palacio .

La Fiscalía pidió la extensión y la defensa no se opuso ni apeló, ya que el acusado de todas formas tiene otra preventiva activa en Córdoba. Sin embargo, la situación fue diferente respecto al traslado debido a que el abogado de Laurta, Augusto Laferriere, intentó frenarlo con un recurso, pero la jueza lo rechazó porque no era una resolución apelable.

Así, el acusado quedó bajo la órbita judicial de Córdoba, con dos procesos abiertos en paralelo y medidas cautelares que aseguran su permanencia en prisión mientras avanzan los juicios.

La cronología del caso: tres homicidios y un intento de fuga

En octubre de 2025, Pablo Laurta, ciudadano uruguayo, cruzó en canoa desde su país hacia la provincia de Entre Ríos para evitar los controles migratorios. Allí contrató al remisero Martín Sebastián Palacio para trasladarse. Días después, el cuerpo del chofer apareció desmembrado en la ciudad de Concordia y su vehículo, un Toyota Corolla, fue hallado incendiado en la provincia de Córdoba.

Tras ese crimen, Laurta se instaló en Córdoba, donde asesinó a su expareja Luna Giardina y a su ex suegra Mariel Zamudio. Luego huyó junto a su hijo de 5 años, y generó una intensa búsqueda policial. Finalmente fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos, donde se encontraba con el niño. Desde entonces enfrenta dos causas judiciales en paralelo: el homicidio del remisero en Entre Ríos y el doble femicidio en Córdoba.

Con dos causas abiertas en simultáneo, Laurta permanece bajo prisión preventiva y espera los juicios por el crimen del remisero y el doble femicidio. Hasta el momento, la decisión de la Justicia asegura que seguirá tras las rejas mientras avanzan los procesos.