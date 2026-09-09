Catherine Fulop reveló los problemas físicos que sufre tras años de entrenamiento: "Hecha bolsa"

La actriz reveló que el ejercicio exigente y sin límites le causó diversos problemas en el cuerpo a lo largo de los años, por lo que actualmente entrena con "poquito peso". "No me han cuidado", lamentó en Instagram.

La actriz venezolana Catherine Fulop, de 61 años, le contó a sus seguidores de Instagram los problemas físicos que sufre a raíz de haber realizado ejercicio exigente y sin límites por muchos años. "Tengo las rodillas hechas bolsa, estoy mal de los hombros", enumeró este miércoles.

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"No hago mucho peso porque he tenido muchas lesiones porque no me han cuidado, y uno también es muy loco y cree que puede hacer todo", explicó la presentadora sobre las consecuencias del entrenamiento intenso.

Fulop recordó que antes "hacía ejercicios en los que saltaba, corría, trotaba", mientras que en la actualidad levanta "poquito peso para mantener" su movilidad, su fuerza y su tonicidad. "Mi personal trainer me cuida muchísimo", aseguró la madre de Oriana Sabatini, con quien comparte entrenador, y reconoció que ocasionalmente levanta más peso para trabajar la fuerza.

"A veces, hacemos un poco de peso para agarrar fuerza, pero él me entrena a través del tiempo con muy poco peso, repeticiones, y a eso yo le llamo: rutinas", explicó la venezolana. La modelo se filmó en ropa deportiva desde el patio de su casa, como si estuviera por ponerse a entrenar.

En las historias anteriores había compartido un video que publicó su entrenador Rocko este martes, donde se la ve en su gimnasio personal haciendo bicicleta. 24 horas después compartió otro video con Fulop en el que la modelo definió su objetivo al entrenar: "No quiero estar toda tuneada, quiero estar así: delgada, tonificada, fuerte".

La impresionante transformación física de Oriana Sabatini con su nuevo look

Oriana Sabatini sorprendió a sus casi 7 millones de seguidores en Instagram con un cambio de imagen que se convirtió en tendencia en pocas horas. La artista dejó atrás el pelo negro azabache que la caracterizó durante años y se inclinó por un rubio claro con corte bob de textura húmeda que renovó por completo su apariencia.

La transformación fue acompañada con una publicación en la que subió una serie de fotos que mostraron el proceso paso a paso, desde el estudio de maquillaje y peluquería hasta el resultado final. En las imágenes, lució además un maquillaje intenso en tonos lilas con delineado marcado, una propuesta que potenció el contraste con el nuevo color de pelo y terminó de cerrar una imagen que sus seguidores se dedicaron a comentar.

Redes sociales

La publicación acumuló miles de likes y una gran cantidad de comentarios en minutos. "¿¿Perdón??"; "HOT"; "No puede ser"; "No, bueno, chau. Estoy enamorada", fueron algunas de las frases que inundaron la sección de comentarios. Entre quienes reaccionaron también aparecieron María Becerra, Cami Mayan y la propia Tini Stoessel, que expresó su asombro con un escueto "¿Qué?" acompañado de un emoji de corazón.