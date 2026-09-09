Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más cerca de la gran final y, en la recta decisiva del reality, las polémicas no dan tregua. Esta vez,Sol Abraham quedó en el centro de la escena por un escandaloso audio que rápidamente encendió las redes sociales.
Este miércoles por la noche, una nueva participante quedará eliminada del programa de Telefe y solo tres jugadoras continuarán en carrera para disputar el gran premio. En medio de la tensión por la definición, Sol quedó bajo la lupa luego de que se filtrara una conversación privada que mantuvo con el psicólogo del reality dentro del confesionario.
La conversación desató una fuerte polémica en las redes sociales y despertó sospechas sobre un supuesto trato preferencial hacia la participante, justo cuando atraviesa la recta final del reality y algunas encuestas no la ubican entre las favoritas del público.
De acuerdo con las palabras que se viralizaron, Sol mantiene una charla con Juan, el psicólogo de Gran Hermano, quien comienza preguntándole cómo se siente en esta instancia decisiva de la competencia. "Bien, no tan bien. Estoy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una loser y salir segunda", le expresó preocupada.
"Les pedí que si ven que no voy a ganar...", empezó a agregar, pero justo en ese momento el audio se cortó, dejando mucha incertidumbre sobre lo que le dijo al profesional. Usuarios de redes sociales señalaron que la filtración dejó en claro que Abraham mantiene conversaciones con la producción de la Generación Dorada.
El audio de Sol Abraham que encendió las redes sociales
Las reacciones de los televidentes no se hicieron esperar y se generó un debate que terminó dividiendo las aguas. "Visitas al confesionario. Pedidos, exigencias. Si pide semejante cosa, es señal que le cumplieron otras. Siempre pensé que la expulsión por extrañar a su hija fue un gran invento", escribió una usuaria. "Esto lo habrán filtrado a propósito, para que la gente diga que no está acomodada", expresó otra. "¿Se pueden pedir cosas? Rara esa filtración, ¿no?", se leyó en X.
Sol en medio del escándalo por un audio.
Redes sociales
Por otro lado, también hubo defensas hacia la participante. "Demuestra exactamente lo contrario a lo que quieren inculcar, si estuviera acomodada como dicen no estaría con miedo por la final"; "Lo dijo desde que entró, ganar o ganar, nunca le importó el segundo puesto. Que ustedes se manejen con trampas y tengan el culo sucio no quiere decir que todos lo hagan".