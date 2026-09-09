Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..." Durante la transmisión del reality se filtró un audio que involucra a una de las finalistas de la Generación Dorada y en las redes la fulminaron. Agregar C5N en









Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo. Redes sociales

Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más cerca de la gran final y, en la recta decisiva del reality, las polémicas no dan tregua. Esta vez,Sol Abraham quedó en el centro de la escena por un escandaloso audio que rápidamente encendió las redes sociales.

Este miércoles por la noche, una nueva participante quedará eliminada del programa de Telefe y solo tres jugadoras continuarán en carrera para disputar el gran premio. En medio de la tensión por la definición, Sol quedó bajo la lupa luego de que se filtrara una conversación privada que mantuvo con el psicólogo del reality dentro del confesionario.

La conversación desató una fuerte polémica en las redes sociales y despertó sospechas sobre un supuesto trato preferencial hacia la participante, justo cuando atraviesa la recta final del reality y algunas encuestas no la ubican entre las favoritas del público.

Se filtraron un audio de Sol en el confesionario #GranHermano pic.twitter.com/A1MTmNs1jN — ESPIANDO OFICIAL (@EspiandoOficial) September 9, 2026 De acuerdo con las palabras que se viralizaron, Sol mantiene una charla con Juan, el psicólogo de Gran Hermano, quien comienza preguntándole cómo se siente en esta instancia decisiva de la competencia. "Bien, no tan bien. Estoy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una loser y salir segunda", le expresó preocupada.

"Les pedí que si ven que no voy a ganar...", empezó a agregar, pero justo en ese momento el audio se cortó, dejando mucha incertidumbre sobre lo que le dijo al profesional. Usuarios de redes sociales señalaron que la filtración dejó en claro que Abraham mantiene conversaciones con la producción de la Generación Dorada.