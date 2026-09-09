Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

La joven dedicó sentidas palabras para Owen González, que tenía dos años y falleció luego de sufrir graves heridas en una casa de Alta Gracia. El dueño del animal quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años.

Owen González, de dos años, murió el viernes 4 de septiembre tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia, Córdoba, adonde había llegado junto a su mamá, de 19 años. El pequeño sufrió lesiones mortales y falleció poco después en el Hospital Regional Arturo Illia. Días después, la joven lo despidió con un desgarrador mensaje.

El episodio ocurrió cerca de las 17, cuando el niño se encontraba junto a su madre en una propiedad a la que habían ido de visita. De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios cordobeses, el animal pertenecía a Alexis Juárez, de 30 años, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Tras la agresión, la joven salió de la vivienda con su hijo y pidió ayuda en medio de la desesperación. Un móvil policial que estaba en las inmediaciones trasladó a Owen hasta el Hospital Illia, donde los médicos intentaron reanimarlo, aunque el niño ya había llegado sin signos vitales.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Alta Gracia y el propietario del pitbull fue detenido e imputado por homicidio culposo. Juárez permanece alojado en la cárcel de Bouwer, mientras la Fiscalía procura establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes por la muerte del pequeño.

Días después de la tragedia, la madre de Owen compartió en redes sociales fotos y videos de distintos momentos junto a su hijo, desde escenas en su casa hasta paseos y juegos, acompañados por un extenso mensaje de despedida en el que recordó su personalidad y expresó el dolor por su ausencia, según publicó ElDoce.tv.

"Descansa en paz mi bebé, fuiste un niño muy feliz y nos hiciste feliz a todos, no te vamos a olvidar nunca mi bello angelito", escribió la joven al comenzar la publicación, en la que también recordó las travesuras de Owen y expresó cuánto hubiera querido compartir más momentos junto a él.

Owen González, el niño de dos años que murió tras ser atacado por un pitbull. ElDoce.tv

En ese sentido, la madre contó cuánto le cuesta aceptar la pérdida y pidió fuerzas para afrontar una vida sin su hijo. "Mi amor, me duele tanto dejarte ir al cielo", expresó antes de recordar que Owen había sido muy fuerte frente a todo lo que le tocó atravesar.

La mujer también evocó una escena cotidiana para despedirse del niño y escribió que desearía tenerlo nuevamente a su lado, corriendo y jugando con su amigo León. Al final de la publicación, posteó el nombre completo de su hijo y una última frase que resume su dolor: "Te extraño tanto, Owen Lorenzo González".