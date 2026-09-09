9 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

La joven dedicó sentidas palabras para Owen González, que tenía dos años y falleció luego de sufrir graves heridas en una casa de Alta Gracia. El dueño del animal quedó detenido e imputado por homicidio culposo.

Por
Owen González

Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

ElDoce.tv

Owen González, de dos años, murió el viernes 4 de septiembre tras ser atacado por un perro pitbull en una vivienda de barrio Villa Oviedo, en Alta Gracia, Córdoba, adonde había llegado junto a su mamá, de 19 años. El pequeño sufrió lesiones mortales y falleció poco después en el Hospital Regional Arturo Illia. Días después, la joven lo despidió con un desgarrador mensaje.

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos.
Te puede interesar:

Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

El episodio ocurrió cerca de las 17, cuando el niño se encontraba junto a su madre en una propiedad a la que habían ido de visita. De acuerdo con la reconstrucción difundida por medios cordobeses, el animal pertenecía a Alexis Juárez, de 30 años, quien se encontraba en el lugar al momento del ataque.

Tras la agresión, la joven salió de la vivienda con su hijo y pidió ayuda en medio de la desesperación. Un móvil policial que estaba en las inmediaciones trasladó a Owen hasta el Hospital Illia, donde los médicos intentaron reanimarlo, aunque el niño ya había llegado sin signos vitales.

Pitbull. Imagen ilustrativa.

Pitbull. Imagen ilustrativa.

La investigación quedó en manos de la Justicia de Alta Gracia y el propietario del pitbull fue detenido e imputado por homicidio culposo. Juárez permanece alojado en la cárcel de Bouwer, mientras la Fiscalía procura establecer las circunstancias del ataque y las responsabilidades correspondientes por la muerte del pequeño.

La dura despedida de la mamá de Owen, el niño que murió tras ser atacado por un pitbull

Días después de la tragedia, la madre de Owen compartió en redes sociales fotos y videos de distintos momentos junto a su hijo, desde escenas en su casa hasta paseos y juegos, acompañados por un extenso mensaje de despedida en el que recordó su personalidad y expresó el dolor por su ausencia, según publicó ElDoce.tv.

"Descansa en paz mi bebé, fuiste un niño muy feliz y nos hiciste feliz a todos, no te vamos a olvidar nunca mi bello angelito", escribió la joven al comenzar la publicación, en la que también recordó las travesuras de Owen y expresó cuánto hubiera querido compartir más momentos junto a él.

Owen González, el niño de dos años que murió tras ser atacado por un pitbull.

Owen González, el niño de dos años que murió tras ser atacado por un pitbull.

En ese sentido, la madre contó cuánto le cuesta aceptar la pérdida y pidió fuerzas para afrontar una vida sin su hijo. "Mi amor, me duele tanto dejarte ir al cielo", expresó antes de recordar que Owen había sido muy fuerte frente a todo lo que le tocó atravesar.

La mujer también evocó una escena cotidiana para despedirse del niño y escribió que desearía tenerlo nuevamente a su lado, corriendo y jugando con su amigo León. Al final de la publicación, posteó el nombre completo de su hijo y una última frase que resume su dolor: "Te extraño tanto, Owen Lorenzo González".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho ocurrió en Córdoba.

Córdoba: un hombre atacó a una mujer trans y fue imputado por odio a la identidad de género

El jugador tiene contrato con Newells hasta diciembre de 2027.

Detuvieron a un futbolista de Newell's y le secuestraron un arma de fuego

Lautaro Ruiz es docente y músico de La Plata.

"Pensé que me mataban": un músico y docente platense denunció abuso policial en La Pampa

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

Una vecina aseguró que el femicida de Ituzaingó "salió a pedir ayuda y se fue caminando"

play

Brutal femicidio en Ituzaingó: mató a su pareja por celos y escapó

Elías, el joven asesinado en José C. Paz. 

Mataron a un joven de 22 años para robarle la moto cuando volvía del gimnasio

Rating Cero

Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Gran Hermano: la filtración del audio que encendió el escándalo.

Se filtró el audio de una participante de Gran Hermano a días de la final y encendió las sospechas: "Si no voy a ganar..."

Ricardo Darín desembarca en el Teatro Colón con una obra inspirada en Jorge Luis Borges.

Darín llega al Colón con un homenaje a Borges: de qué se trata y cuándo se estrena

Un fuerte reclamo involucra a Evelyn Botto.

Un escándalo envuelve a Fede Bal con otra mujer en medio de su relación con Evelyn Botto: "¿Por qué me dejaste?"

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por estafa y lesiones graves.

Desde la cárcel, Lotocki le envió un enigmático mensaje a su esposa: "La distancia cambió muchas cosas"

La presentadora se alejó de los medios hace un tiempo.

Se destacó como conductora, su vida cambió con la filtración de un video y ahora viaja por el mundo con su novia

últimas noticias

Laurta fue trasladado a Córdoba desde la provincia de Entre Ríos.

Trasladaron al femicida Pablo Laurta a Córdoba y seguirá detenido por el crimen del remisero

Hace 7 minutos
El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

El INDEC publicará este jueves la inflación de agosto en un test clave para las promesas de Milei

Hace 12 minutos
Owen González, el niño que murió tras el ataque de un pitbull, junto a su madre de 19 años. 

Un niño murió tras ser atacado por un pitbull: su madre lo despidió con un doloroso mensaje

Hace 13 minutos
Una bacteria se fue a la sangre y se hizo una encefalitis hepática”, explicó la panelista.

Cómo sigue la salud de Costa: la panelista de Vero Lozano habló desde su internación

Hace 22 minutos
Los activos argentinos suben con fundamentals propios.

A contramano del mundo: el Merval extendió su rally, subió por tercera rueda consecutiva y cayó el riesgo país

Hace 22 minutos